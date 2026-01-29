臺中醫院名家揮毫送春聯「馬」上健康免費癌篩健檢保平安
馬年到，臺中醫院退休人員聯誼會今（29）日上午特別舉行「馬到福到健康到 、癌篩健檢平安來」名家揮毫送春聯活動，現場邀請到臺中醫院退休人員與書法名家在臺中醫院門診大廳現場揮毫寫春聯，民眾等待春聯空檔，還可以持健保卡立即免費做癌篩健檢，黃元德院長也拿著「馬上健康」春聯，期待大家未來一年都能健康平安。
(見圖)黃元德院長現場揮毫，寫下喜氣滿滿的「春」，祝福現場朋友「金馬迎春喜滿門」。
臺中醫院黃元德院長、廖妙淯副院長、詹吉亮秘書都親自到場，與主辦這場活動的臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰，四人分別拿著「馬上健康」、「馬上發財」、「馬上幸福」、「馬上吉祥」春聯，提前跟民眾拜年。
現任臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰指出，今天邀請到的書法大師包括本院退休護理科主任陳束李、本院藥師宋維湶、復健師楊芳祺、退聯會第二屆會長花世民堂哥花澤川、以及吳火盛、賴敏弘、廖富源等共七名書法大師，現場揮毫送春聯，索取春聯民眾絡繹不絕，相當熱鬧。
值得一提的是，因應今年國民健康署擴大癌症篩檢項目，新增胃癌檢查，臺中醫院為了服務民眾，特別在門診大廳設置「癌篩健檢快閃服務站」，民眾只要持健保卡就可當場查詢可檢驗的項目、免排隊現場做檢查，希望大家做健檢護。
健康。
另外，政風室宣導廉政觀念，也在門診大廳應景設攤「馬上清廉，迎新過好年」，舉行趣味有獎徵答廉能宣導攤位，現場不但張貼「廉政小叮嚀春聯」，還有準備彈珠台等趣味遊戲進行有獎徵答，宣導廉能及倫理規範小知識，獲得民眾熱烈迴響，門診大廳一片歡樂，充滿過年的歡樂氣氛。
