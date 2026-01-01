臺中醫院喜迎元旦雙寶報到

臺中醫院嬰兒室護理師小心照護今年第一個報到的元旦女寶寶。

臺中醫院喜迎115年元旦雙寶！值得一提的是，今年第一個報到的元旦寶寶，父母都是印尼籍朋友，爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護人員聽到一家三口都是台灣國定假日出生，每年生日只要在台灣都是國定假日，除了羨慕，也給予最真心的祝福！

「很開心在115年第一天，就迎接2個元旦寶寶報到！」衛生福利部臺中醫院婦產科劉仁杰主任表示，原本昨晚監測本院產檢足月孕婦都尚未有產兆，以為今天不會有元旦寶寶，沒想到凌晨接近4點，就來一個在外院產檢、懷孕37周印尼籍孕婦，因為落紅後產道已開，急赴本院急診，清晨7點多在本院順利產下一女嬰；另名40周台灣籍孕婦凌晨破水到院，目前正在產房生產中，預計今天下午報到。

今年28歲印尼籍孕婦莉亞（譯名）今天凌晨在老公陪同下到醫院急診，她說自己凌晨1點多開始肚子痛，覺得可能快要生了，院方緊急通知婦產科劉仁杰主任，並幫孕婦做相關產前檢查，急送產房待產，產婦在清晨7點多順利產下一女，體重2470公克，母女均安；媽媽並在休息後在中午左右幫兩人第一個寶寶親餵母乳，寶寶健康有活力用力吸吮著母奶，相當可愛。

產婦莉亞說，她跟老公是印尼雅加達人，在印尼相戀相愛，4年前她到台灣擔任居家看護工，老公接著到台灣工廠上班，這是兩人的第一胎，她說自己其實是中華民國國慶日出生，老公則是1月1日出生的元旦寶寶，原本預產期是1月中旬，沒想到女兒跟爸爸同一天生日，「我們全家跟台灣真的好有緣！」

全院喜迎第一個元旦寶寶之際，產房接著又接獲一個本國籍懷孕40周足月待產的媽媽突然破水，必須立即生產，產房立即再次全員啟動，將待產孕婦送進待產室，寶寶預計下午之後來報到。