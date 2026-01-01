臺中醫院喜迎元旦雙寶！印尼籍一家三口皆國定假日出生

115年第一天，衛生福利部臺中醫院喜迎元旦雙寶報到。第一個元旦寶寶的父母都是印尼籍移工，特別的是爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護人員得知一家三口都在台灣國定假日出生，除了羨慕也給予真心祝福。

臺中醫院婦產科嬰兒室內喜迎元旦寶寶報到，嬰兒床旁插上小國旗，喜氣洋洋。（圖／臺中醫院）

衛生福利部臺中醫院婦產科劉仁杰主任表示，原本監測本院產檢足月孕婦都尚未有產兆，以為今天不會有元旦寶寶，沒想到凌晨接近4點，一名在外院產檢、懷孕37周的印尼籍孕婦因落紅後產道已開，急赴本院急診，清晨7點多順利產下一女嬰。另一名40周台灣籍孕婦凌晨破水到院，預計今天下午報到。

廣告 廣告

28歲印尼籍孕婦莉亞(譯名)今天凌晨在老公陪同下到醫院急診。她表示自己凌晨1點多開始肚子痛，覺得可能快要生了。院方緊急通知婦產科劉仁杰主任，並幫孕婦做相關產前檢查，急送產房待產。產婦在清晨7點多順利產下一女，體重2470公克，母女均安。媽媽在休息後於中午左右幫寶寶親餵母乳，寶寶健康有活力用力吸吮著母奶。

今年第一個報到的元旦女寶寶，媽媽孕期37周多，體重2470公克，出生後產房幫她蓋上小腳丫模樣。（圖／臺中醫院）

產婦莉亞說，她跟老公是印尼雅加達人，在印尼相戀相愛，4年前她到台灣擔任居家看護工，老公接著到台灣工廠上班，這是兩人的第一胎。她說:「我自己其實是中華民國國慶日出生，老公則是1月1日出生的元旦寶寶，原本預產期是1月中旬，沒想到女兒跟爸爸同一天生日，我們全家跟台灣真的好有緣!」

全院喜迎第一個元旦寶寶之際，產房接著又接獲一個本國籍懷孕40周足月待產的媽媽突然破水，必須立即生產。產房立即再次全員啟動，將待產孕婦送進待產室，寶寶預計下午之後來報到。

根據內政部114年12月公布的統計數據，台灣114年11月的新生兒出生數降至7946人，創下歷史新低，總計1至11月累計出生人數只有9萬8785人，預估114年全年恐怕不到11萬人，相較於前一年113年全年有13.4萬人出生，114年總出生率恐怕減少至少2萬人。

延伸閱讀

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救 自責：毀了團體與自己

馬克宏訪陸奏效？陸國航砸近3千億採購60架空巴客機

日父母「新年參拜」獨留3歲兒！回家赫見「渾身是血」9樓墜亡