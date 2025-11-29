臺中醫院喜迎130週年院慶 百年醫療傳承開創新紀元

衛生福利部台中醫院歡慶130週年院慶，黃元德院長（中）與衛福部林靜儀次長（中左1）等貴賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接衛生福利部臺中醫院130歲生日，臺中醫院今（29）日舉行130周年院慶園遊會，現場除了邀請臺中醫院志工大隊表演熱情的「非洲鼓」，還有臺中國小合唱團演唱、烏克麗麗演奏，台上演出精彩，台下則設有文創、美食市集，還有營養衛生與用藥防疫常識闖關活動，上千名民眾湧入臺中醫院，西非姐妹醫院迦納醫學中心也特別傳來生日賀電祝福，分享臺中醫院130歲生日的喜悅。

衛生福利部台中醫院黃元德院長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

衛生福利部次長林靜儀、臺中市衛生局長曾梓展、副局長陳麗娟，以及立委羅廷瑋、市議員黃守達、三民里長廖吳芬芳等人，今天也親臨本院院慶活動，黃元德院長並特別邀請歷任臺中醫院院長「回娘家」，高齡九十歲的黃孝鏘院長、以及李孟智院長、徐永年院長都出席觀禮，貴賓們在黃元德院長、廖妙淯副院長陪同下，參觀臺中醫院百年歷史照片，一同回顧臺中醫院的過去並展望未來。

衛生福利部林靜儀次長肯定臺中醫院在中部地區提供急重症、長照等醫療服務，代表衛福部祝福臺中醫院生日快樂。（圖/記者廖妙茜拍攝）

黃元德院長表示，臺中醫院建院至今1 30年，是台灣歷史最悠久的公立醫院之一。1895年， 日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，是台中醫院的前身。在日治時期擴大成為「臺灣總督府臺中病院」，是中部最大的公立醫院，也是台灣中部唯一的結核病專屬醫院；1945年光復後，改隸為「臺灣省立臺中醫院」；2013年隨著精省及衛生署升格而更名為「衛生福利部臺中醫院」，可說是歷經百年風華，再現新局！

臺中市衛生局長曾梓展以三個「太多」，感謝台中 醫院在疫情期間扮演部立醫院角色，給予防疫與公衛政策的協助。（圖/記者廖妙茜拍攝）

近年來台中醫院服務量能不斷提升，除通過優等區域教學醫院的評鑑外，良好的醫療品質也深受民眾肯定，每年均獲得多項國家品質認證與獎項，兒童早期療育更獲得台灣Top 40的榮耀，完整老人照護園區的模式，更是各界標竿的對象，臺中醫院十七個醫療專科樣樣俱全，今天揭牌的磁振造影MRI設備就是臺中醫院醫療設備也不斷更新，為民眾守護健康的證明。

黃元德院長期許，未來臺中醫院將延續「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的理念，落實公醫使命，以「提升急重症服務量能，精進醫療品質與教學研究，深耕社區健康服務」的策略，來提供大臺中民眾「以病人為中心、社區為導向的優質照護」，這是臺中醫院130年來堅定的承諾，他深信臺中醫院會成為中部地區最值得民眾信賴的醫院，以及守護社區健康的好鄰居。

衛服部林靜儀次長代表衛福部到場，肯定臺中醫院對中部地區從急重症到長照醫療服務的貢獻，除了代表衛福部給予臺中醫院祝福，也帶領現場貴賓一起高呼「臺中醫院生日快樂！」衛生局長曾梓展致詞時，更以「太多、太多、太多」 三個「太多」，感謝臺中醫院在疫情期間與國家公衛政策上的協助推動，凸顯部立醫院存在的必要與重要性，也祝福臺中醫院生日快樂，繼續邁向下一個一百年。

黃元德院長與在場貴賓大合影，一起高呼「傳承百卅年，傳承新紀元，臺中醫院生日快樂！」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

活動中除了邀請貴賓致詞、精彩活動演出之外，也將頒發在臺中醫院服務超過30年的醫護行政同仁，感謝他們對臺中醫院的付出與貢獻，該獎由內科主任鮑卓燦、婦產科劉仁杰主任、護理科徐瑪玲主任等資深員工代表上台領獎；另也表揚甫榮獲衛生福利部第十二屆「優良醫師獎」的林建良醫師、徐崇仁醫師、黃仲儒醫師；還有榮獲衛生福利部「國際醫療貢獻獎」的中醫科楊士樑主任、榮獲衛福部「醫療服務貢獻獎」的楊文達醫秘，以及獲得衛生福利部「研究貢獻獎」的鐘威昇顧問。

值得一提的是，臺中醫院退休聯誼會創會長、前護理科主任陳束李，兒女、媳婦與六個孫子都在臺中醫院誕生，她特別提供「臺中醫院’寶寶」全家福照片，祝福臺中醫院130歲生日快樂。

活動近中午時，黃元德院長與貴賓拉開紅彩帶，「輝動130，醫起展未來」大大的130年氣球蛋糕昇起，在臺中醫院主持人陳德鉦藥師帶領下，全場高呼「傳承百卅年 ，傳承新紀元，臺中醫院生日快樂！」臺中醫院130年院慶活動也在熱情歡樂氣氛下掀起最高潮，並畫下完美句點。