臺中醫院跨科成立兒少醫療團隊

迎接115年，衛生福利部臺中醫院為兒童青少年的健康準備好了！去年甫獲得國民健康署頒發「青少年友善認證醫院」，臺中醫院兒童青少年跨科服務團隊也正式啟動，除了超過十名中西醫醫師與臨床心理師團隊投入兒童青少年健康諮詢與醫療，今年首度結合臨床心理師與兒科團隊提供「親子諮商」，並附設托嬰中心，希望以實際行動，終止台灣生育率持續下降的危機。

臺中醫院黃元德院長與李孟智顧問希望，藉由臺中醫院身體力行，拋磚引玉，帶動各醫療機構友善兒童青少年照顧與服務，讓台灣生育率提升，不再陷入「生不如死」的危機中。

根據內政部114年12月公布的統計數據，台灣114年11月的新生兒出生數降至7946人，創下歷史新低，總計1至11月累計出生人數只有9萬8785人，相較於前一年113年全年有13.4萬人出生，114年全年總出生率恐怕降至不到11萬人。

臺中醫院黃元德院長表示，身為婦產科醫師，對於近幾年新生兒出生率年年下降感到憂心，所以決定配合政府幼兒政策提供醫療照顧之外，也整合院內包括家醫科、婦產科、小兒科、中醫科、精神科、臨床心理中心等超過10名跨科整合團隊，設立醫院附設托嬰中心與父母育兒諮商平台，提供家長從孕前、產後、育兒等的身心諮商與醫療協助，希望以實際行動提供年輕父母最強後盾，讓家長敢生、敢養，而且讓孩子健康快樂長大。

最早催生兒童青少年跨科醫療的臺中醫院前院長、現任本院家醫科顧問醫師李孟智博士表示，當時院長任內推動兒童肥胖控制治療，發現兒童青少年醫療服務的重要，於是召集團隊，建立一個部立醫院首創的跨科兒童青少年醫療團隊，為臺中醫院兒童青少年諮商與醫療服務奠定基礎，之後加上兒童中醫，以及今年首次推動兒童心理諮商平台服務，都是要做為家長養兒育兒最強的健康守護後盾。

李孟智顧問指出，這幾年台中醫院兒童青少年跨科團隊更是走出醫院，進入忠孝國小、台中女中與中興大學等學校巡診，也與勵馨基金會合作，共同關懷兒童青少年包括肥胖、電子菸、未婚懷孕等相關重要議題；另也與李氏慈愛青少年醫學教育基金會合作，除了捐書在本院圖書館設置小書房角落，更捐款給本院，提供24歲以下就醫經濟困難學子醫療補助，讓醫院不只提供醫療，更透過幼兒青少年照顧，進一步服務社會。