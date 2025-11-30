臺中醫院130周年院慶 園遊會中歡樂承接新紀元





迎接衛生福利部臺中醫院130歲生日，臺中醫院29日舉行130周年院慶園遊會，現場除了邀請臺中醫院志工大隊表演熱情的「非洲鼓」，還有臺中國小合唱團演唱、烏克麗麗演奏，台上演出精彩，台下則設有文創、美食市集，還有營養衛生與用藥防疫常識闖關活動，上千名民眾湧入臺中醫院，西非姐妹醫院迦納醫學中心也特別傳來生日賀電祝福，分享臺中醫院130歲生日的喜悅。

衛生福利部次長林靜儀、臺中市衛生局長曾梓展、副局長陳麗娟，以及立委羅廷瑋、市議員黃守達、三民里長廖吳芬芳等人，今天也親臨本院院慶活動，黃元德院長並特別邀請歷任臺中醫院院長「回娘家」，高齡九十歲的黃孝鏘院長、以及李孟智院長、徐永年院長都出席觀禮，貴賓們在黃元德院長、廖妙淯副院長陪同下，參觀臺中醫院百年歷史照片，一同回顧臺中醫院的過去並展望未來。

黃元德院長表示，臺中醫院建院至今130年，是台灣歷史最悠久的公立醫院之一。1895年， 日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，是台中醫院的前身。在日治時期擴大成為「臺灣總督府臺中病院」，是中部最大的公立醫院，也是台灣中部唯一的結核病專屬醫院；1945年光復後，改隸為「臺灣省立臺中醫院」；2013年隨著精省及衛生署升格而更名為「衛生福利部臺中醫院」，可說是歷經百年風華，再現新局！

衛生福利部林靜儀次長肯定臺中醫院在中部地區提供急重症、長照等醫療服務，代表衛福部祝福臺中醫院生日快樂！

近年來台中醫院服務量能不斷提升，除通過優等區域教學醫院的評鑑外，良好的醫療品質也深受民眾肯定，每年均獲得多項國家品質認證與獎項，兒童早期療育更獲得台灣Top 40的榮耀，完整老人照護園區的模式，更是各界標竿的對象，臺中醫院十七個醫療專科樣樣俱全，今天揭牌的磁振造影MRI設備就是臺中醫院醫療設備也不斷更新，為民眾守護健康的證明。

衛服部林靜儀次長代表衛福部到場，肯定臺中醫院對中部地區從急重症到長照醫療服務的貢獻，除了代表衛福部給予臺中醫院祝福，也帶領現場貴賓一起高呼「臺中醫院生日快樂！」衛生局長曾梓展致詞時，更以「太多、太多、太多」三個「太多」，感謝臺中醫院在疫情期間與國家公衛政策上的協助推動，凸顯部立醫院存在的必要與重要性，也祝福臺中醫院生日快樂，繼續邁向下一個一百年。

（上圖）高齡85歲衛生福利部臺中醫院前護理科主任、臺中醫院退休人員聯誼會創會長陳束李今天出席院慶活動。（下圖）陳束李主任(前排右一)與在臺中醫院出生的三個兒女、兩個媳婦、六個孫子，共十一個《臺中醫院寶寶》合影，祝福臺中醫院生日快樂。臺中醫院退聯會創會長陳束李提供

活動中除了邀請貴賓致詞、精彩活動演出之外，也將頒發在臺中醫院服務超過30年的醫護行政同仁，感謝他們對臺中醫院的付出與貢獻，該獎由內科主任鮑卓燦、婦產科劉仁杰主任、護理科徐瑪玲主任等資深員工代表上台領獎；另也表揚甫榮獲衛生福利部第十二屆「優良醫師獎」的林建良醫師、徐崇仁醫師、黃仲儒醫師；還有榮獲衛生福利部「國際醫療貢獻獎」的中醫科楊士樑主任、榮獲衛福部「醫療服務貢獻獎」的楊文達醫秘，以及獲得衛生福利部「研究貢獻獎」的鐘威昇顧問。

活動近中午時，黃元德院長與貴賓拉開紅彩帶，「輝動130，醫起展未來」大大的130年氣球蛋糕昇起，在臺中醫院主持人陳德鉦藥師帶領下，全場高呼「傳承百卅年，傳承新紀元，臺中醫院生日快樂！」臺中醫院130年院慶活動也在熱情歡樂氣氛下掀起最高潮，並畫下完美句點。

