臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 工策會領軍產業赴日大分縣拓商機
【民眾網諸葛志一臺中報導】臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，顯示中小企業強大競爭力。本週臺中市工商發展投資策進會副總幹事林家興亦代表盧秀燕市長率領金手獎企業代表團前往日本大分縣商談媒合，深化產業合作、拓展國際市場，展現臺中企業攜手走向全球的高度企圖心。
工策會總幹事黃于珊表示，全國級獎項競爭激烈，金手獎企業仍表現卓越，其中塑懋機械總經理蔡倍仁、副總經理余垂恒同時斬獲第28屆小巨人獎及第32屆創新研究獎，世曄實業榮獲第28屆小巨人獎，崇銘紡織榮獲第32屆創新研究獎，展現製造業在研發創新、產品差異化及永續經營的領航地位；而在女性創業領域，鴻鼎菓子總經理陳憶虹則以品牌策略、營運管理及市場擴張的卓越貢獻，榮獲第14屆女性創業菁英獎。
盧秀燕市長表示，臺中是全臺產業重鎮，並將金手獎譽為「臺灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，金手獎得獎廠商協進會會員企業展現的創新能量及跨界突破，屢獲各界肯定，凸顯臺中產業聚落強大量能，更造就臺中優異的經濟數據。根據經濟部114年第3季統計資料，臺中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項勇奪六都第一，較上季增加一項，自110年第2季以來，臺中市已連續18季蟬聯至少4項指標冠軍，這些經濟數據並非只是冰冷的數字，而是產業與市府攜手創業的成果，打造臺中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。
工策會表示， 11月17日至22日工策會副總幹事林家興、金手獎得獎廠商協進會副理事長張瑞成及臺中市產業創新協會理事長謝舜星率企業代表團前往日本大分縣積極拓展國際合作、參與商談媒合會；此次活動由古手川會長及桑田副知事主持，期間包括大分縣副縣長、觀光及產業招商局長、工聯會長、副會長及廠商代表共計70位出席媒合接待活動，會中除介紹大分縣的產業發展政策外，臺中企業也與日本精密加工、半導體設備、金屬鈑金、工業軟體等多領域企業進行深度一對一商談。
工策會說明，臺中具完整製造業聚落與高度彈性供應鏈，在工具機、自行車、航太、精密機械等領域位居全臺重要地位，隨著臺中國際會展中心啟用，已成功吸引大型國際展會進駐，帶動觀光、旅宿與商業活動，為城市注入新成長動能；未來市府及工策會將持續攜手企業因應全球局勢變化，打造臺中為臺灣最具投資吸引力與國際競爭力的城市，讓「Made in Taichung」成為全球品質與技術的象徵。
其他人也在看
臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 領軍產業赴日大分縣拓商機
臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，展現中小企業強大競爭力。工策會副總幹事林家興更代表市長盧秀燕，本中廣新聞網 ・ 20 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 19 小時前
衛福部解禁福島食品 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
食藥署宣布啟動「日本食品回歸常態管理措施」，意味福島進口食品全面解禁。惟近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，引發中日關係緊張，北京當局更祭出暫停進口日本水產政策；在此時間點下，台灣宣布分階段解除日本部分地區食品禁令，引發外界關注。針對相關質疑，卓榮...CTWANT ・ 19 小時前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 19 小時前
福島食品全解禁 蘇一峰質疑：823公投後態度馬上大轉彎
衛福部食藥署21日傍晚宣布廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，即日起與其他國家地區輸入規定一致。此舉引發外界議論，胸腔科醫師蘇一峰批評，時機太過敏感，更點出綠營在823重啟核能公投辯論會上才痛批核電廠可怕，如今過了3個月態度就大轉彎。中天新聞網 ・ 19 小時前
酸鄭麗文？ 總統「緬懷黃百韜」 數字被糾錯
77年前的今天（22），因共諜吳石等人洩密，使得黃百韜將軍在內的國軍官兵，在徐蚌會戰中遭共軍團團包圍。總統賴清德，也特別發文追思黃百韜，並重申「我們應該緬懷的是那些為國奮戰的國軍官士兵」，而不是吳石等共諜。但總統文中引用，徐蚌會戰中犧牲高達55.5萬國軍生命，也被發現「並不精確」，實際遭斃傷者為17萬人，死亡人數則是13.4萬人。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
化身柯文哲分身 陳佩琪代夫跑攤談柯近況
前民眾黨主席柯文哲，近期動作不斷，除了被爆出會跑到台玻大樓開會，他的妻子陳佩琪，也分享他近期在學習醫學知識，還會跟AI吵架。民眾黨主席黃國昌則說，柯文哲何時復出，以他的計劃為主，會按部就班地來進行。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
感嘆田徑生命剩5、6年「跨欄女神」吳豔妮和2025賽季說再見
中國「跨欄女神」吳豔妮。昨於個人社群PO感嘆2025整年「累到不想說話」，但對於能夠收集完世界田徑四大賽的參賽經歷感到欣慰，現年28歲吳豔妮感嘆，田徑生命剩下5、6時間。太報 ・ 3 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 18 小時前