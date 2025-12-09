臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 領軍產業赴日大分縣拓商機
臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，顯示中小企業強大競爭力。臺中市工商發展投資策進會副總幹事林家興亦代表盧秀燕市長率領金手獎企業代表團前往日本大分縣商談媒合，深化產業合作、拓展國際市場，展現臺中企業攜手走向全球的高度企圖心。
工策會總幹事黃于珊表示，全國級獎項競爭激烈，金手獎企業仍表現卓越，其中塑懋機械總經理蔡倍仁、副總經理余垂恒同時斬獲第28屆小巨人獎及第32屆創新研究獎，世曄實業榮獲第28屆小巨人獎，崇銘紡織榮獲第32屆創新研究獎，展現製造業在研發創新、產品差異化及永續經營的領航地位；而在女性創業領域，鴻鼎菓子總經理陳憶虹則以品牌策略、營運管理及市場擴張的卓越貢獻，榮獲第14屆女性創業菁英獎。
盧秀燕市長表示，臺中是全臺產業重鎮，並將金手獎譽為「臺灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，金手獎得獎廠商協進會會員企業展現的創新能量及跨界突破，屢獲各界肯定，凸顯臺中產業聚落強大量能，更造就臺中優異的經濟數據。根據經濟部114年第3季統計資料，臺中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項勇奪六都第一，較上季增加一項，自110年第2季以來，臺中市已連續18季蟬聯至少4項指標冠軍，這些經濟數據並非只是冰冷的數字，而是產業與市府攜手創業的成果，打造臺中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。
工策會表示， 11月17日至22日工策會副總幹事林家興、金手獎得獎廠商協進會副理事長張瑞成及臺中市產業創新協會理事長謝舜星率企業代表團前往日本大分縣積極拓展國際合作、參與商談媒合會；此次活動由古手川會長及桑田副知事主持，期間包括大分縣副縣長、觀光及產業招商局長、工聯會長、副會長及廠商代表共計70位出席媒合接待活動，會中除介紹大分縣的產業發展政策外，臺中企業也與日本精密加工、半導體設備、金屬鈑金、工業軟體等多領域企業進行深度一對一商談。
工策會說明，臺中具完整製造業聚落與高度彈性供應鏈，在工具機、自行車、航太、精密機械等領域位居全臺重要地位，隨著臺中國際會展中心啟用，已成功吸引大型國際展會進駐，帶動觀光、旅宿與商業活動，為城市注入新成長動能；未來市府及工策會將持續攜手企業因應全球局勢變化，打造臺中為臺灣最具投資吸引力與國際競爭力的城市，讓「Made in Taichung」成為全球品質與技術的象徵。
