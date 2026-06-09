臺中長榮推「巴布豆BOB DOG」主題房 入住享好禮7重送

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記者張妤甄／臺中報導

瞄準暑假商機到來，飯店祭出各種優惠搶攻親子族群，臺中長榮桂冠酒店與日本經典IP「巴布豆BOB DOG」共同推出聯名主題房，包含宇宙巴布豆、魔術方塊巴布豆、下午茶巴布豆、超級英雄巴布豆等各式不同風格的主題，預訂「巴布豆BOB DOG」聯名主題房專案，再享周邊商品五重送及暑期好康雙重送。

臺中長榮桂冠酒店巴布豆主題房多達17款不同主題的房間，連整層客房走道都是滿滿的巴布豆，此次專案也結合各種聯名商品五重送，包含「MISSPOCA x BOB DOG聯名款舒眠香氛禮盒(擴香掛飾+噴霧)」、「巴布豆玩偶」、「玩偶鑰匙圈」、「巴布豆環保提袋」以及「巴布豆超萌襪」4組，7~9月入住主題房加碼送宇治金時冰品券及科學博物館門票各兩張，主題房專案價5,999元起(含咖啡廳自助早餐4客)，即日起至年底前入住即可獲得「日本巴布豆作者永井孝子簽名畫作」抽獎券一張，每季抽出3位幸運得主。

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餐飲部分，咖啡廳自助百匯歡慶端午月，推出平日週一至週四午、晚餐吃到飽優惠，4位大人同行即享一人免費用餐，排開連假擁擠時段，平日享受最佳聚餐時刻！點心坊展開夏季冰涼季，即日起至10月31日止，祭出冰淇淋禮盒買一送一超值優惠，每盒有6款(杯)不同口味，包含芒果、桂花四季春、巧克力、OREO、紅心芭樂及香草，每盒780元，禮盒搭配可重複使用的保冷袋，環保又便利，冰淇淋另有單杯優惠價99元。

臺中長榮桂冠酒店巴布豆主題房充滿各種色系，客房內可愛逗趣。（臺中長榮提供）

預訂臺中長榮「巴布豆BOB_DOG」聯名主題房專案，再享周邊商品5重送及暑期好康雙重送。（臺中長榮提供）

點心坊展開夏季冰涼季，即日起至10月31日止，祭出冰淇淋禮盒買一送一超值優惠，每盒有六款(杯)不同口味。（臺中長榮提供）

搶攻親子族群，臺中長榮桂冠酒店與日本經典IP「巴布豆BOB_DOG」共同推出聯名主題房。（臺中長榮提供）

長榮打造巴布豆主題房多達17款不同主題的房間，連整層客房走道都是滿滿的巴布豆。（臺中長榮提供）

咖啡廳自助百匯歡慶端午月，推出平日週一至週四午、晚餐吃到飽優惠，4位大人同行即享1人免費用餐。（臺中長榮提供）