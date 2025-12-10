臺中長榮照顧弱勢家庭 連11年與慢飛家族合作傳愛

記者張益銘／臺中報導

除夕圍爐年夜飯商機提前開跑，飯店業者搶攻年菜商機，臺中長榮桂冠酒店推出常溫外帶年菜中西式桌菜，預購年菜外帶(葷食)加贈干貝X.O醬1瓶及永續環保保溫提袋1個，西式外帶年菜推出豪華海陸4人分享餐，另可單品料理獨立選購，滿足小家庭需求。

今年也是臺中長榮桂冠酒店連續11年與「慢飛家族」中彰投8家機構合作年菜活動，過去10年的積累，幫助3千多戶次弱勢家庭的年菜及2萬多人次慢飛天使的日常加菜金，今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費來幫助共223戶身心障礙且弱勢的家庭，讓辛苦1年的弱勢家庭可以停下腳步，享用由社會大眾、企業為他們所準備的優質年菜，1套5道年菜2,200元，除了可以捐款整套，也歡迎小額捐款給慢飛家族。

廣告 廣告

臺中長榮亦推出平常相當受素食者喜愛的「素食年菜」，以及單品中西式年菜，銷售冠軍的則為「當紅炸子雞」，其他單品熱門還有「臺式佛跳牆」也是饕客每年必點的單點料理，以及鮑魚扣白菜滷、金蒜波士頓龍蝦、宮保筍香松阪肉等，西式年菜外帶部分，推出豪華海陸4人分享餐，另還有近年深受歡迎的「冷凍年菜桌菜」，7道料理(6人份)，購買中西年菜任一品項，則可以優惠價加購「馬年限定巧克力禮盒」及「北海道生乳捲」等過年伴手禮，一次滿足過年自用或送禮的多項選擇！

臺中長榮今（10）日表示，今年中式年菜經典料理如「金蒜蒸波士頓活龍蝦」、「佛跳牆」訊問度暴增，在中式年菜甚至是冷凍年菜訂單量皆連年增加，加上普發1萬效應加持，看好外帶年菜業績再創新高。即日起至2026年2月16日止可電洽長園中餐廳及冠品鐵板燒訂購，或至酒店官網購物線上購買。