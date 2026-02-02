臺中關第二儀檢站作業場地異動

圖，臺中關提供。

▲圖，臺中關提供。

臺中關第二貨櫃中心儀檢站即起停止辦理貨櫃儀器檢查及輻射偵檢作業，今（二）日起改至臨時替代作業場地辦理。

臺中關公告，依據「第二貨櫃中心儀檢站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫」，該關第二貨櫃中心儀檢站將於原址改建為軌道式貨櫃檢查儀，施工期間該儀檢站之貨櫃儀檢及輻射偵檢作業改至臨時替代作業場地辦理。臨時替代作業場地位於臺中港港埠產業發展專業區（梧棲區港口段地號三六六之二及三六七），距離第二貨櫃中心儀檢站約一·五公里，請業者依該關設置之指示標誌前往受檢。