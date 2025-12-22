臺中關表揚優良專責報關人員

圖，臺中關提供。

▲圖，臺中關提供。

臺中關為強化與通關業者溝通交流，提升通關效能與服務品質，日前舉辦報關業、運輸業、貨棧業及貨櫃集散站業聯合座談會暨一一四年度優良專責報關人員頒獎典禮，由關務長張淑娟頒發獎狀，公開表揚優良專責報關人員。

臺中關關務長張淑娟致詞時表示，報關業者及專責報關人員為進出口廠商與海關間的重要橋樑，優良專業服務對提升報關品質及貨物通關效率甚為重要，對於報關業務有具體優良事蹟者，每年均定期對外公告辦理專責報關人員獎勵作業，對專責報關人員是否執行業務滿三年、年度所簽證之進出口報單達到五百份以上且錯單率未超過千分之一等項目進行綜合評比，須符合嚴格的報關專業條件。

本年經評審結果，計有十七名優良專責報關人員接受表揚：建新國際蘇寶蓮、全順報關行林秀錦、捷盛報關楊揚光、開原報關余函娟、耀億報關行陳文淇、建新國際李斯洋、倢盛報關詹春龍、百立報關台中分公司溫世杰、凱悅通運報關王錦珠、鴻昇實業梧棲分公司林雅惠、東益報關李哲維、驊洲中科公司鄭耕宜、協豐報關陳品如、美生運通沈文雄、浩威企業許英堂、福隆報關行鄭世林、凱悅通運報關賴谷榮。

本次座談由副關務長陳玉景主持，該關業務單位主管就近期通關業務、政策推動及業界關切議題進行雙向溝通及交換意見。會中除宣導「廉政倫理規範」、「業者常見申報錯誤與違規態樣」外，另就「戰略性高科技貨品出口注意事項」、「輸美國貨品原產地聲明書」、「納稅者權利保護法」及「防堵非洲豬瘟加強邊境防疫措施」等重要通關政策及措施詳予說明，協助業者掌握最新規定與實務因應方向，以降低違規風險，提升法令遵循度。