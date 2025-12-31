臺中雙工程獲26屆國家建築金獎 陳大田獲肯定

【記者陳世長台中報導】第26屆國家建築金獎頒獎典禮（30）日午間盛大舉行，台中市政府建設局以「台中市清水國民暨兒童運動中心興建工程」及「臺中市北屯國民暨兒童運動中心興建工程」兩項重大公共建設同步獲獎，雙雙榮獲「施工品質類公共建設優質獎」，其中清水國民暨兒童運動中心更在眾多優秀工程中脫穎而出，勇奪最高榮譽「全國首獎」；此外，建設局長陳大田更再度獲頒大會特別獎，展現台中市公共工程品質連年精進、屢獲肯定，為城市建設再創巔峰。





陳局長指出，「運動促進健康」已成為21世紀國際社會的重要趨勢，台中市持續推動全民運動政策，積極培養市民規律運動習慣。自盧市長上任以來，市府已陸續規劃並興建10座國民運動中心，其中7座已開館營運，另有3座完工並即將投入服務，建設局在各項運動場館的規劃與施工上均全力以赴。此次再度獲得國家建築金獎肯定，深感榮幸，也感謝評審團隊對市府工程品質的高度認同。



建設局表示，此次獲獎的「北屯國民暨兒童運動中心」為中部地區規模最大的冰上運動競賽場館，亦是唯一符合國際標準的專業滑冰場，並結合休閒娛樂機能，規劃冰宮樂園，同時設有游泳池、兒童運動空間及綜合球場等多元設施，預計於115年上半年正式啟用。未來不僅可提供中部滑冰選手就近訓練，也讓市民享有更完善、優質的運動環境。另「清水國民暨兒童運動中心」已於114年10月7日正式營運，為台中海線首座國民暨兒童運動中心，館內規劃兒童運動空間、球場、泳池、多功能競技及集會場域，並設置親子館，提供海線地區民眾舒適便利的運動與休閒服務。



