臺中領士班校友協會發揮大愛 關懷南投榮民眷

記者黃清衛／綜合報導

為讓獨居及生活較需照顧的榮民眷感受社會溫暖，臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會發揮大愛精神，由理事長姚約翰親自率隊，會同南投縣榮民服務處處長王怡文、輔導員及社區組長，親赴南投地區，將關懷物資送至榮民眷家中，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

此次關懷對象包括獨居就養榮民陳伯伯，以及中低收入戶遺眷曾阿姨。訪視過程中，姚約翰親切關心長輩們的身體狀況與生活起居，細心傾聽其需求，並逐一致贈日常物資，期盼減輕其生活負擔，協助長輩安心度過寒冬。

姚約翰表示，協會秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期投入公益關懷行列，特別關注獨居及生活較需照顧的榮民眷。透過實際行動傳遞溫暖，不僅展現軍校校友情誼與團結互助精神，也為寒冬注入溫暖人心的正向力量。

王怡文則表示，南投縣榮民服務處將持續結合民間資源，主動深入社區關懷轄內獨居、清寒及中低收入榮民眷，落實長期照顧服務，讓榮民及其眷屬在生活各層面都能感受到政府與社會的用心支持與溫暖關懷。

臺中市陸軍第一士官學校領士班校友協會攜手南投縣榮服處，關懷弱勢榮民眷，為寒冬注入溫暖。(南投榮服處提供)

