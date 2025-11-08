臺中領鮮館4公尺「巨型蔬果打卡牆」吸睛

▲臺中領鮮–巨型蔬果打卡牆前合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】「2025中臺灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨臺中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產品展售市集，打造中臺灣最熱鬧的農業盛事。為加強在地農產行銷，臺中市政府農業局特別輔導新社區農會辦理展售啟動儀式，邀請中臺灣8縣市首長及在地農會代表共同為活動揭開序幕，也象徵區域攜手推動農業合作與永續發展的新篇章。

臺中領鮮館以智慧農業為主軸設計。

臺中市政府農業局表示各縣市展館內則將銷售各地區最具代表性的優質農特產品，涵蓋蔬果、花卉、茶葉、咖啡及農產加工品等，結合館外150攤規模的農特產品展售市集，搭配現場表演、DIY手作、農產試吃與集點抽好禮等活動，展現中部農業多元的發展能量與豐饒成果，讓民眾賞花之餘，也能近距離體驗中臺灣農業的多樣風貌。此外，展區內還特別打造高達4公尺的「臺中領鮮–巨型蔬果打卡牆」，以真實蔬果與木作層架構築出繽紛立體景觀，為現場最吸睛的打卡亮點，也象徵中臺灣農業的活力與豐收。

中市農業局說明，今年的展售會由中臺灣8縣市攜手合作，創下活動史上最多參與縣市！活動以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，設置7大農業展館，包含臺中領鮮館、豐味苗栗館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、幸福嘉義館及新竹館(內含靚靚竹縣及竹風好市)。其中「臺中領鮮館」將以創新模式，呼應活動主題，於館內展示農產品從智慧生產、溯源管理到科技行銷及品牌推廣的過程，例如：香菇栽培模組、養蜂場微氣象站及智慧超市等，透過互動及體驗方式，結合食農教育之概念，讓民眾了解智慧與科技如何帶動農業升級，使農產品牌精緻化，進而達到增進農產品附加價值，同時擴大推廣客群之效果。活動展期自即日起至11月30日止，農產品展售會、新社花海與花毯節的聯合舉辦，吸引觀光人潮，促進區域農業交流與品牌推廣。（照片／記者廖美雅翻攝）