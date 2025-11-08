臺中領鮮館4公尺「巨型蔬果打卡牆」吸睛
【記者 廖美雅／台中 報導】「2025中臺灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨臺中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產品展售市集，打造中臺灣最熱鬧的農業盛事。為加強在地農產行銷，臺中市政府農業局特別輔導新社區農會辦理展售啟動儀式，邀請中臺灣8縣市首長及在地農會代表共同為活動揭開序幕，也象徵區域攜手推動農業合作與永續發展的新篇章。
臺中領鮮館以智慧農業為主軸設計。
臺中市政府農業局表示各縣市展館內則將銷售各地區最具代表性的優質農特產品，涵蓋蔬果、花卉、茶葉、咖啡及農產加工品等，結合館外150攤規模的農特產品展售市集，搭配現場表演、DIY手作、農產試吃與集點抽好禮等活動，展現中部農業多元的發展能量與豐饒成果，讓民眾賞花之餘，也能近距離體驗中臺灣農業的多樣風貌。此外，展區內還特別打造高達4公尺的「臺中領鮮–巨型蔬果打卡牆」，以真實蔬果與木作層架構築出繽紛立體景觀，為現場最吸睛的打卡亮點，也象徵中臺灣農業的活力與豐收。
中市農業局說明，今年的展售會由中臺灣8縣市攜手合作，創下活動史上最多參與縣市！活動以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，設置7大農業展館，包含臺中領鮮館、豐味苗栗館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、幸福嘉義館及新竹館(內含靚靚竹縣及竹風好市)。其中「臺中領鮮館」將以創新模式，呼應活動主題，於館內展示農產品從智慧生產、溯源管理到科技行銷及品牌推廣的過程，例如：香菇栽培模組、養蜂場微氣象站及智慧超市等，透過互動及體驗方式，結合食農教育之概念，讓民眾了解智慧與科技如何帶動農業升級，使農產品牌精緻化，進而達到增進農產品附加價值，同時擴大推廣客群之效果。活動展期自即日起至11月30日止，農產品展售會、新社花海與花毯節的聯合舉辦，吸引觀光人潮，促進區域農業交流與品牌推廣。（照片／記者廖美雅翻攝）
其他人也在看
生達盃兒童寫生展現童趣 臺南市民治中心展出獲獎作品
第40屆生達盃兒童寫生比賽頒獎典禮在臺南市政府民治中心展覽大廳舉行。現場湧入眾多家長攜帶孩子出席，場面溫馨熱鬧，代表市長出席的劉育菁夫人在頒獎時分享她多年的教學經驗，她觀察到這次得獎作品色彩豐富鮮明，國立教育廣播電台 ・ 6 小時前
台中國際花毯節開幕！暢遊飛天小女警主題場景
中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」，今天（8日）起至11月31日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，農業部種苗改良場展出超過百種玫瑰，今年主花毯則以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，高18米號稱開辦以來最大，台中市府強調，花海面積兩公頃創展出自由時報 ・ 22 小時前
雙媽會應援奪冠 樂天慈護宮還願
記者陳華興∕桃園報導 樂天桃猿奪下隊史第八座總冠軍、也是球團自樂天接手…中華日報 ・ 8 小時前
選舉味濃！新社花海暨台中國際花毯節開幕 何欣純、江啟臣拚人氣
中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」今天舉行開幕式，民進黨立委何欣純由黨部徵召參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔被傳出有意參選下屆市長，3人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純滿臉笑容，搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭自由時報 ・ 15 小時前
飛天小女警來了 臺中國際花毯節盛大開幕
記者張秉淞／臺中報導 「2025新社花海暨臺中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」今（8）日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，「臺中國際花青年日報 ・ 1 天前
「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
台中花毯節開幕 打造大地畫布
記者徐義雄∕台中報導 「二０二五新社花海暨台中國際花毯節」八日開幕，今…中華日報 ・ 8 小時前
手路菜任吃！ 總鋪師分租找室友 月給6千券包吃
高雄一位總鋪師二代為減輕開攤壓力，開出超狂條件吸引房客承租閒置樓層，只要每月支付14000至16000元租金，即可獲得價值6000元的餐券，「包吃包住」！業者強調，餐券可自由使用，吃膩了還能轉賣。房仲指出，以該區段行情，19坪大空間月租金應接近3萬元，業者此舉不僅有利招租，更為即將開幕的小攤搶得曝光度！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前