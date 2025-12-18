「臺中領鮮」品牌 × 首屆商品亮相 帶動農產品牌價值全面升級

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺中市政府農業局12月18日上午舉辦「臺中領鮮」品牌暨首屆產品發表記者會，邀集各農會、入選品牌業者、區公所及媒體記者共襄盛舉，共同見證「臺中領鮮」首屆品牌制度啟動及農產品遴選成果。此次活動特別規劃品牌IP人偶裝開場演出，以及入選優良農產品展區，展現臺中農業品牌化的嶄新能量。

圖▲農業局副局長蔡勇勝致詞。

農業局表示，市府於今年正式推出城市農產品牌「臺中領鮮」，從品牌命名、電商平台建置，到品牌識別系統CIS完整上線，逐步形塑臺中農產的統一識別與專業形象。本年度更啟動首屆「臺中領鮮」農產品遴選制度，聘請專家學者依品類建立嚴謹審查機制，協助優質農產以品牌方式呈現，提升市場能見度與消費者信任度。

此次活動以品牌 IP 人偶裝帶來活潑熱鬧的開場，吸引現場目光，隨後正式發布品牌最新推動成果，包含 CIS 視覺系統應用項目、商品包裝整體規劃，以及遴選結果對外揭示。活動現場同步展示本次入選商品及各產區特色農產品，透過實體呈現，讓與會來賓近距離感受臺中農產的優良品質與多元特色，展現本市農業品牌整合與行銷推動的具體成果。

圖▲臺中領鮮活動規劃品牌IP人偶裝與產品亮相。

農業局進一步表示，品牌建構不僅是視覺形象，更是推動農業產業升級的重要策略。市府未來將持續結合電商平台、城市展售會、跨界合作與國內外展會，加強農產虛實整合行銷，協助農民拓展通路，提高臺中農產於市場的競爭力。

農業局強調，將持續以「品質、創新、文化」為核心，攜手在地農會、農企業共同推動「臺中領鮮」，打造具國際視野的城市農產品牌，讓臺中的好農產被更多人看見。