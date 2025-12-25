臺中領鮮 大安區農會23項產品雀屏中選 成果獲肯定

臺中市政府推出城市農產品牌—「臺中領鮮」，大安區農會23項產品雀屏中選 ，多元加工成果獲肯定。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

為推動臺中農產品牌發展，臺中市政府正式推出城市農產品牌—「臺中領鮮」，並同步啟動首屆農產品遴選制度。大安區農會總幹事蔡建宗表示，此次入圍「臺中領鮮」金標 23 項產品，是對農會長期推動品質管理與農產加工加值的肯定，也代表在地農友用心耕作與團隊共同努力的成果被看見。

蔡總幹事表示；「臺中領鮮」邀集專家學者依品類建立嚴謹審查機制，從原料來源、製程管理、食品安全到市場潛力進行整體評估，協助優質農產以品牌方式呈現，提升市場能見度與消費者信任度。臺中市大安區農會入圍的品項包含旗下品牌「飛天豬」，以及多項農產加工與伴手禮產品，入圍產品涵蓋多元，充分展現大安農業從生產端到加工端的整合實力。在米食與伴手禮系列方面，包括「金磚米典藏禮盒」、「產銷履歷安泉米禮盒（4入／2入）」及「大安禮尋禮盒」，呈現大安優質稻米穩定品質與節慶送禮市場的加值潛力。

在肉品與經典加工美味部分，入圍產品包含「金磚海苔肉鬆」、「金磚原味肉鬆」、「經典香腸禮盒」、「腸鮮禮盒」、「香菇滷肉」、「香菇貢丸」及「調理肉排」，展現大安區農會在肉品加工、風味研發與食品安全把關上，其專業且嚴謹的能量。因應現代家庭飲食型態，大安區農會亦推出多款暖心即食料理系列，包括「芋頭排骨酥湯」、「古早味滷豬腳」、「香筍豬腳湯」、「蔥燒獅子頭」及「蔥燒骨仔肉」，兼顧便利性與傳統風味，深受市場肯定。「黑芝麻青蔥脆餅－提盒」與「青蔥脆餅－提盒」亦成功入圍「臺中領鮮」金標名單，產品以大安在地粉?為主要風味特色，透過加工技術保留濃郁?香層次，展現地方農產於點心品項中的多元應用與市場潛力。

此外，在地釀造酒類製品也榮獲評選團隊青睞：「大安好酒禮盒」、「芋薯燒酎禮盒」、「九降風白蘭地」、「薯燒酎」與「芋燒酎」等產品同步入圍，體現大安農產原料結合釀造技術的特色價值，展現地方風土與職人精神。（酒後不開車、確保安全）

大安區農會表示，每一項入圍「臺中領鮮」金標的產品，皆來自大安土地的真實風味，從原料選用、製程管理到品質檢驗，皆嚴格把關，落實「安心呷．農為您」的品牌精神。未來也將持續透過「臺中領鮮」品牌平台，深化農產加工加值與市場拓展，讓更多消費者認識並選擇來自大安的安心好味道。