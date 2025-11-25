北市進出口公會慰問南部駐軍 展現企業界支持

記者連琳／綜合報導

臺北市進出口商業同業公會常務理事范偉洸今（26）日率領敬軍團一行，在軍友社理事長黃呈琮、秘書長簡士偉陪同下，赴高屏地區實施敬軍慰問，向長期堅守南部防衛任務、戮力戰備的官兵致上最深敬意，展現企業界支持國防的堅定力量。

為展現企業界支持國防的決心，臺北市進出口商業同業公會多年持續推動敬軍行動，此次南部敬軍行程延續公會一貫精神，由新東陽、新光三越、信東生技、和成、湯瑪士肉舖、元海鄉水產、酒堡、六和化工、怡發金屬、鉅仁等企業共同參與，以實際行動向國軍致敬。

廣告 廣告

敬軍團一行今（26）日先後前往陸軍第8軍團、軍備局205廠及空訓中心等單位，除致贈慰問品，亦深入部隊了解官兵訓練與任務環境，強化企業界對國軍戰備責任與守護家園使命的認識與支持；過程中，敬軍團體驗實彈射擊、觀摩空訓中心高跳臺、VR模擬器等訓練，感受各部隊高強度訓練環境。

范偉洸表示，臺北市進出口商業同業公會（IEAT）自民國45年起投入敬軍活動，持續70年未曾間斷，正因深知「沒有國家安全，就沒有經濟發展；沒有國軍堅守，就沒有國家的未來」。IEAT目前擁有全臺6千670家會員企業，雇用人數逾60萬，背後代表超過240萬個家庭，因此更明白企業界的發展與國防安全息息相關。

范偉洸提到，陸軍第8軍團是南部防衛的核心重鎮，每位官兵都是臺灣安全的中流砥柱，近日總統賴清德一再強調提升國防預算、強化軍力的重要性；臺灣的經濟是力量，臺灣的國防是信心，經濟與國防，是支撐臺灣在世界立足的兩根柱子，而IEAT願意永遠做國軍最堅強的後盾。

臺北市進出口商業同業公會常務理事范偉洸率領敬軍團一行，今日在軍友社理事長黃呈琮、秘書長簡士偉陪同下，赴高屏地區實施敬軍慰問，展現企業界支持國防的堅定力量。（軍友社提供）

臺北市進出口商業同業公會常務理事范偉洸率領敬軍團一行，今日在軍友社理事長黃呈琮、秘書長簡士偉陪同下，赴高屏地區實施敬軍慰問，展現企業界支持國防的堅定力量。（軍友社提供）