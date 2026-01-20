記者蕭宇廷/臺中報導

為迎接農曆新年，臺中市政府環保局近日清晨於潭子區甘蔗里，號召環保志工隊展開「臺中清潔月」熱身活動。現場集結約80位志工與民眾捲起袖子、響應環境清掃。環保局藉此呼籲，市民應落實「愛物惜物、能修就修、資源循環」的精神，並鼓勵提早開始年前大掃除，把廢棄物「化整為零」排出，不僅能減輕垃圾清運負擔、更能讓各行各業從容不迫地迎接金馬年。

環保局長吳盛忠今（20）日表示，今年度「臺中清潔月」自1/19起至2/15止，針對家戶申請「大型廢棄家具清運」或「抽化糞池」需求，吳盛忠特別提醒市民應儘早向各區清潔隊預約、以便規劃排程。此外，在長達9天的過年假期中，環保局維持「垃圾清運不打烊」服務，提供定時定點收運點，讓民眾在連假期間仍能維持居家環境整潔。

吳盛忠也嚴正提醒公司行號，切勿把溶劑、油漆等廢液直接沖入排水溝，以免造成河川污染。

甘蔗里環保志工隊長陳欽超指出，志工隊每月固定動員進行環境維護、並透過責任分區擴大服務範圍。最能凝聚隊員向心力的，不是華麗餐點、而是志工親手烹煮的薑湯與粥品。在後疫情時代，志工們仍秉持環保初心，自備碗筷盛裝後帶回家中享用。

活動中，高齡88歲的志工林戴芙麗女士精神依然健旺，她感性地透露，「我從鄉公所時代就加入志工隊至今，雖然清晨低溫家人勸我留在家，但我還是想靠自己的雙腳走出來、為環境盡一份力。」

環保局強調，早期農業社會因平時農忙，習慣累積到過年前才一次性大掃除，造成短時間內廢棄物暴增。隨著時代變遷，環保局把「清潔週」擴大為「清潔月」，就是希望市民能翻轉舊觀念，利用這一個月的時間、從容地處理家中物品。透過「能修就修、能用就用」延長物品壽命，從源頭減量、落實資源循環，共同邁向零廢棄的永續生活目標。

臺中「清潔月」正式啟動！環保局號召志工熱身 籲提早大掃除迎接金馬年。（環保局提供）

