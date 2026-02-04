臺中「馬上安全」酒測專案啟動 守護市民平安過好年

記者張秉淞／臺中報導

春節假期將屆，年終尾牙及各類慶祝活動邀宴情形增加，為有效防制交通事故及民眾行車安全，中市府警察局昨（3）日展開115年「馬上安全」春節酒測專案勤務，針對酒駕、行人正義大執法及大型車違規加強執法。市長盧秀燕在昨晚前往北區中清路與進化北路口視察交通執法情形。

盧秀燕表示，春節酒測專案啟動，是因應年節前後尾牙、春酒等飲宴頻繁，為防範酒駕、保護市民安全，所以臺中市政府宣布，從即日起開始一直到3月4日，展開為期1個月酒測勤務，進行「馬上安全」反酒駕酒測專案。警察和交通局同仁將會部署在中市風險較高的路段，酒駕事故特別容易發生的路段，進行酒測，預防事故發生。盧秀燕呼籲，請市民家人們「喝酒不開車，開車不喝酒」，過年是家人團聚、最溫暖快樂的時刻，千萬不要因喝酒誤事而造成遺憾。

盧秀燕說明，臺中市政府是全國最早啟動春節防酒駕專案的城市，且長達1個月。將於各路口加強執法，守護市民安全。只要無酒駕、無事故，同仁的辛勞便值得，她也感謝警察及交通同仁的付出，盼市民配合酒測，共度安全馬年。此外，專案名稱叫做「馬上安全」，寓意為馬年平安，並象徵執法行動「馬力全開」，展現保護市民的決心。她強調專案以預防為重，盼達成零酒駕、零毒駕為目標。

隨後，盧秀燕也前往臺中市政府警察局第2分局立人派出所，給予辛勞付出執勤的員警及協勤民力，加油打氣並頒發加菜金，她感謝警察及志工同仁，在節慶期間辛苦的付出，大家有著強大的使命感，守護社會，確保民眾安全，使得大家能夠安心過好年。

警察局表示，春節酒測專案勤務現場取締酒（毒）駕攔查，及唾液毒品快篩檢測程序，若發現持有毒品或有疑似施用毒品跡象，將依法偵辦。取締「毒駕」案件會在攔查後觀察有無疑似施用毒品徵候，續實施毒品快篩或採集尿液或血液送請檢驗機構鑑驗。警方持續嚴加緝毒、反毒，守護臺中、守護市民。

警察局說明，統計臺中市去年度交通事故，死傷人數較113年比較，減少2,883人，下降幅度達3.1%；酒駕交通事故死受傷人數減少126人，降幅達10.1%；行人交通事故死傷人數減少8人，降幅達0.3%，在市府各局處努力防制之下，各項事故數據均呈現顯著下降。

警察局指出，將於春節連假期間，針對轄內飲宴場所路段、聯外幹道、橋梁及大型風景遊憩區等處所密集規劃交通執法及酒測稽查勤務，藉由強力執法手段降低交通事故發生；呼籲提供飲酒場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，提升駕駛人守法觀念，以維護道路交通安全及防制事故發生。

臺中春節酒測「馬上安全」專案啟動，守護市民平安過好年。（中市府警察局提供）

