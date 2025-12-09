臺中88位榮民子女努力向學 獲榮民榮眷獎助學金

記者黃清衛／綜合報導

財團法人榮民榮眷基金會昨（8）日於中彰榮譽國民之家，舉行114學年第1學期榮民子女獎助學金頒贈典禮，由輔導會主任委員嚴德發主持，中部縣市共計有200餘位受贈學生及家長代表出席與會，其中88位來自臺中地區，由臺中市榮服處副處長謝秀芬率員陪同領獎，共享榮耀。

頒贈典禮由臺中市榮服處榮民子女毛曼廷擔任受獎代表。目前就讀中國醫藥大學博士班的毛曼廷，此次獲頒獎學金15,000元，她自述出身在軍人世家，爺爺和父親皆為榮民，從小聽爺爺講述因戰亂而無法上學的遺憾，所以格外珍惜學習的機會；並代表所有受惠學子感謝許多保家衛國、無私奉獻的榮民長輩捐輸大愛，造福袍澤子女，共善社會，亦感謝榮民榮眷基金會近年陸續增加就學補助和獎學金的額度和人數，嘉惠更多榮民榮眷，使學子們可以懷抱學習的熱情，勇敢追夢。

謝秀芬表示，榮民榮眷基金會長年來匯集榮民前輩愛心，並邀集社會各界企業團體及善心人士，捐款贊助清寒榮民子女獎學金與就學補助，透過這個活動，薪傳榮民大愛精神，幫助年輕朋友奮發向學；同時鼓勵大家在接受大愛之餘，日後也能回饋社會、澤被同袍。

臺中市榮服處副處長謝秀芬與受獎學生及家長代表合影。(臺中市榮服處提供)