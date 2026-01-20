臺中AI永續大師講座登場 杜紫軍、令狐榮達開講揭開序幕

臺中市經發局攜手東海大學，1月30日舉辦「臺中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場活動。（圖：經發局提供）

面對美中關稅角力、地緣政治升溫與AI技術重塑全球供應鏈，臺中作為臺灣關鍵製造與精密機械重鎮，正站在產業轉型與永續競爭力的關鍵風口。臺中市經濟發展局攜手東海大學，1月30日上午在東海大學茂榜廳舉辦「臺中市特定工廠AI永續大師講座系列」首場活動，聚焦AI、永續與地緣政治如何實際影響臺中產業的下一步。

臺中市經濟發展局局長張峯源表示，這次講座以「AI、永續與地緣政治：全球競爭中的臺灣展望」為核心，從臺中產業視角出發，回應企業最關切的關鍵問題：在全球競爭重新洗牌之際，地方產業如何理解國際政策變化，並將AI與永續轉化為可執行、可落地的經營策略。計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎指出，臺中擁有完整的製造聚落與中小企業基礎，更需要把全球趨勢「翻譯」成地方產業能夠理解與行動的決策語言。

首場專題演講邀請全國工業總會最高顧問、前行政院副院長、前經濟部部長杜紫軍，從國家產業政策與經濟治理的高度，解析AI發展、永續政策與產業升級如何交織影響臺灣整體競爭力，並進一步指出地方政府與產業聚落在國家經濟韌性中所扮演的關鍵角色。另一場專題演講由對外關係協會會長、前臺中市副市長、前外交部政務次長令狐榮達主講，從地緣政治與國際關係視角，剖析美中關係變化對臺灣的影響，特別是對出口導向城市如臺中的實質衝擊，並提出地方如何在全球政治經濟變局中，建立穩定的對外連結與長期發展韌性。

張峯源局長表示，推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，目的不僅在於舉辦單場講座，而是希望為臺中產業打造一個能持續吸收國際趨勢、強化決策品質的知識平台，協助企業在高度不確定的環境中，找到清楚而可行的轉型方向。

王鳳奎教授也指出，這次活動由臺中市政府經濟發展局主辦、東海大學執行，並結合臺中市特定工廠協會、臺中市工商發展投資策進會及東海大學校友與EMBA共同參與，將於30日在東海大學茂榜廳舉行，展現臺中產官學攜手因應全球變局、深化地方競爭力的實際行動。（張文祿報導）