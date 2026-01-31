臺中AI永續講座東海大學登場 專家：產業精準布局

臺中市政府經濟發展局攜手東海大學舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動，在東海登場。

全國工業總會最高顧問杜紫軍，演講「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」。

透過兩位重量級講者的分析，協助產業提前因應變局、強化地方競爭力。

對外關係協會會長令狐榮達，演講「地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢」。

面對2026年即將到來的全球產業重組、地緣政治變化及淨零碳排壓力，臺中市政府經濟發展局攜手東海大學，日舉辦「臺中市AI永續大師講座系列」首場活動。邀請前行政院副院長杜紫軍與前外交部政務次長令狐榮達，分別從產業政策與國際關係視角，為中部產業界進行深度剖析與導航。

全國工業總會最高顧問杜紫軍在演講中直言，臺灣正面臨人口老化與少子化的嚴峻挑戰，加上2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將實施，高耗能產業轉型迫在眉睫。他建議，臺灣企業多屬中小規模，應善用科技與管理優勢，朝向高階服務與專業品牌的「隱形冠軍」模式發展，深耕關鍵技術，讓自己成為國際供應鏈中不可或缺的樞紐，並從人才、資源、經濟與和平四大面向落實永續競爭力。

廣告 廣告

對外關係協會會長令狐榮達則從地緣政治切入，回顧臺中清泉崗基地見證的臺美歷史淵源，並分析美中臺三邊關係對出口導向城市的影響。他特別提醒，2026年臺美貿易協定中關於關稅及半導體產業的優惠待遇，將是未來發展關鍵。在中共軍演常態化的壓力下，國家應在尊嚴、安全與利益間取得平衡，帶領產業走向安全繁榮。

臺中市經發局長張峯源表示，兩位講者分別是《產業創新條例》的推手與資深外交官，透過專家的宏觀視野，能協助在地產業提前因應變局。東海大學計畫主持人王鳳奎教授也強調，在全球政局動盪之際，地方產業更需具備解讀地緣政治的能力，適時調整經營方針，才能在變局中站穩腳步。