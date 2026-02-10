臺中Hi8買氣爆發 40天突破129億元

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中Hi8全城開趴活動自去年12月26日開跑至今40天，累計消費登錄金額突破129億元、登錄發票與收據約2,360萬張，平均每天創造約3億元買氣。其中，據市府經濟發展局統計，20至35歲小資女族群消費占比超過3成，成為推升整體買氣的關鍵動能，顯示臺中已成為年輕女性旅遊、購物與生活消費的首選城市。

經發局長張峯源表示，小資女族群消費力不容小覷，在臺中Hi8活動累計129億元消費裡，臺中在地小資女貢獻約20億元、外縣市小資女消費更達24億元，合計近44億元，成為帶動活動買氣的重要推手。消費類型涵蓋美食、服飾配件、3C商品，並延伸至住宿與景點體驗，三五好友揪團到臺中「吃一輪、逛一圈、住一晚、拍美照」，已成為旅遊新日常。

廣告 廣告

張峯源指出，臺中Hi8不只帶動觀光人潮，更成功把「逛街感」轉化為「日常消費力」。從整體消費結構來看，超商、超市、餐飲、市場及綜合商品批發等民生消費占比高達93%，顯示活動有效活絡基層商家與城市金流，讓買氣不是集中在單一通路、而是全面擴散到生活場域。

經發局進一步分析，外縣市消費同樣亮眼，累計貢獻約18億元，其中彰化、南投與雲林3縣合計約8億元、占外縣市消費44%，成為跨縣市買氣的核心支撐；也凸顯臺中在中部生活圈的消費磁吸效應。

經發局補充，市府透過購物節、耶誕嘉年華、演唱會、跨年晚會及中臺灣燈會等大型活動，搭配豐富觀光資源，持續推動「慶典經濟」雙引擎發展，不僅創造短期消費高峰，更累積城市品牌與長期消費動能。這次小資女族群與跨縣市旅遊熱潮的加乘效應，正是臺中生活魅力與城市經濟持續升溫的最佳寫照。

臺中Hi8買氣爆發！40天破129億、小資女撐起3成消費力。（臺中市經發局提供）