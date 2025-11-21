臺以強化科研連結 半導體與新材料合作計畫2026年上路
第10屆臺以（以色列）科技合作會議已於日前以視訊形式順利舉行，會議在友好且務實的氛圍中結束，雙方並達成多項重要合作共識。本次會議由國家科學及技術委員會副主委陳炳宇與以色列創新科技部總司長謝赫特（Omer Shechter）共同主持，我駐以色列代表李雅萍及以色列駐臺代表游瑪雅（Maya Yaron）亦到場致詞。雙方同意將在半導體設計與次世代材料等領域，共同補助6項科研合作計畫，並推動試行方案，為下一代年輕研究人員建立跨國交流與合作平臺，深化長期科技夥伴關係。
國科會副主委陳炳宇在致詞中表示，臺以科技合作已累積18年良好基礎。自2006年簽署雙邊科技協定以來，國科會與以色列創新科技部持續展開互惠互補的科研合作。臺以雙方的夥伴關係奠基於相近的國情與創新精神，在面對外部環境的動態挑戰時，更展現堅韌的國家特質，並以卓越的內部創新能量，在各自擅長的科技領域中保持領導地位。
此次雙方共同補助的6項合作計畫將自明（2026）年1月起執行，研究內容涵蓋：新型半導體全固態憶阻電晶體開發、磷灰石顆粒於幹細胞分化之應用、響應性纖維素嵌段共聚物研究、脂質交聯網路材料設計、具可調控機械化學反應性與降解性的pH響應性高分子材料、垂直排列奈米通道電解質設計之SOFC電池開發等。參與學校包括臺灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學及元智大學。
此外，為促進兩國年輕研究人員的交流，國科會與以色列創新科技部將就關鍵與新興科技議題合作辦理學術工作坊。透過多元課程與互動活動，強化雙方青年學者的深度交流，期望在學界建立長期合作網絡，促進相互學習與協同創新，並拓展研究人才的國際夥伴關係。
其他人也在看
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 10 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證
美國總統川普為結束俄烏戰爭，傳出已與俄方協商出一份「28點計畫」，核心內容是要求烏克蘭作出重大讓步，包含讓出俄羅斯目前尚未完全控制的烏克蘭東部部分地區，以換取美國對烏克蘭與歐洲的安全保證，防範俄羅斯未來的侵略。但一名直接了解細節的美方官員透露，這項提議在基輔與其盟友眼中恐怕是對莫斯科的「巨大讓步」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 18 小時前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 1 天前
害慘北京料理店！ 中國禁日本水產揮「自傷拳」｜#鏡新聞
為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，北京當局再一次禁止進口日本水產品。 日本一家出口扇貝的業者表示，完全不擔心，因為早就決定，不再依賴中國了。 但是，北京的日本料理店可就慘了，朝日新聞報導，有超過半數訂位被取消，生計受到重創。 而在日中關係急凍的此刻，中國外交部發言人毛寧，今天(11/20)繼續開噴日本：說台灣有事，不是日本的事；借台灣生事，只會給日本找事。鏡新聞 ・ 15 小時前
薛劍嗆「斬首日相」日新科參議院議員石平籲高市政府將他驅逐出境
[Newtalk新聞] 中國駐日本大阪總領事薛劍揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，掀起外交風波。資深媒體人矢板明夫披露，日本維新會的新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會的第一次質詢，便直接把矛頭對準薛劍，要求日本外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。 矢板明夫在臉書發文寫道，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他「全力支持」。他同時還讚賞日本政府拒絕撤回首相發言，認為這種態度值得「高度評價」並「深表敬意」。對於薛劍的惡意貼文，石平毫不客氣，直指那是對日本首相的殺人暗示，完全不可原諒。 矢板明夫接著提到：「然而，日本政府目前僅向中方提出抗議，要求『適當應對』。對此，石平直言，以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當的回應」。因此，他明確建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為『不受歡迎人物』並驅逐出境。他當面詢問茂木外相，日本是否願意聽從國民的聲音，採取真正有效的行動。」 矢板明夫指出：「茂木外相承認薛劍的發言『極其不適當』，並表示外務省已提出嚴正抗議，但新頭殼 ・ 2 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 19 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 12 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 22 小時前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 14 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前