臺以強化科研連結 半導體與新材料合作計畫2026年上路

第10屆臺以（以色列）科技合作會議已於日前以視訊形式順利舉行。(擷取自國科會官網)

第10屆臺以（以色列）科技合作會議已於日前以視訊形式順利舉行，會議在友好且務實的氛圍中結束，雙方並達成多項重要合作共識。本次會議由國家科學及技術委員會副主委陳炳宇與以色列創新科技部總司長謝赫特（Omer Shechter）共同主持，我駐以色列代表李雅萍及以色列駐臺代表游瑪雅（Maya Yaron）亦到場致詞。雙方同意將在半導體設計與次世代材料等領域，共同補助6項科研合作計畫，並推動試行方案，為下一代年輕研究人員建立跨國交流與合作平臺，深化長期科技夥伴關係。

廣告 廣告

國科會副主委陳炳宇在致詞中表示，臺以科技合作已累積18年良好基礎。自2006年簽署雙邊科技協定以來，國科會與以色列創新科技部持續展開互惠互補的科研合作。臺以雙方的夥伴關係奠基於相近的國情與創新精神，在面對外部環境的動態挑戰時，更展現堅韌的國家特質，並以卓越的內部創新能量，在各自擅長的科技領域中保持領導地位。

此次雙方共同補助的6項合作計畫將自明（2026）年1月起執行，研究內容涵蓋：新型半導體全固態憶阻電晶體開發、磷灰石顆粒於幹細胞分化之應用、響應性纖維素嵌段共聚物研究、脂質交聯網路材料設計、具可調控機械化學反應性與降解性的pH響應性高分子材料、垂直排列奈米通道電解質設計之SOFC電池開發等。參與學校包括臺灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學及元智大學。

此外，為促進兩國年輕研究人員的交流，國科會與以色列創新科技部將就關鍵與新興科技議題合作辦理學術工作坊。透過多元課程與互動活動，強化雙方青年學者的深度交流，期望在學界建立長期合作網絡，促進相互學習與協同創新，並拓展研究人才的國際夥伴關係。