臺以簽PPH及智慧財產合作2項備忘錄 強化交流

臺灣、以色列專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及臺以智慧財產合作等二項備忘錄，在經濟部江文若政務次長、以色列經濟產業部貿易執委Roey Fisher、經濟部智慧財產局廖承威局長及以色列專利局Mordechay Sorek局長的見證下，於十七日由我國駐以色列李雅萍大使及駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅（Maya Yaron）代表，在第十五屆臺以經濟與技術合作會議中簽署，揭開臺灣與以色列在智慧財產合作交流的新篇章。

此次與以色列簽署PPH合作，是繼我國與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國PPH合作後，我國第八個PPH合作夥伴。臺以PPH計畫將於一一五年一月二日開始施行，未來臺以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益臺以兩國申請人可早日取得專利。

此次臺以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合臺灣的半導體及資通訊優勢，臺以兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

智慧局表示，向來以營造企業更友善的智慧財產保護制度為目標，此次臺以PPH及智慧財產合作備忘錄簽署，是雙方務實合作之基礎，可以預見兩國專利申請人將可更快取得專利，有利企業之專利布局，更可結合兩國技術優勢，強強聯手，共創產業發展的新動能。