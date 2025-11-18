臺以簽PPH及智財合作2項備忘錄 強化合作

臺灣、以色列專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及臺以智慧財產合作等二項備忘錄，在經濟部江文若政務次長、以色列經濟產業部貿易執委Roey Fisher、經濟部智慧財產局廖承威局長及以色列專利局Mordechay Sorek局長的見證下，日昨由我國駐以色列李雅萍大使及駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅代表，在第十五屆臺以經濟與技術合作會議中簽署，揭開臺灣與以色列在智慧財產合作交流的新篇章。

此次與以色列簽署PPH合作，是繼我國與美、日、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國合作後，我國第八個PPH合作夥伴。