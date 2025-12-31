臺企銀每週五「福企日」換匯優惠延長至115年 最高減碼6分

為回應廣大客戶對外幣理財的熱切需求，臺灣企銀宣布福氣加「馬」，將原訂114年底結束的「福企日」線上換匯優惠活動，延長至115年底，每週五可享六種指定外幣匯率減碼，讓客戶在新年也能持續輕鬆入手外幣。

這份專屬的換匯好康活動，將延續於115年1至12月每週五舉辦，活動期間，個人戶只要透過臺灣企銀網路銀行或行動銀行線上結購外幣，不限帳戶類別，均可享有指定外幣匯率減碼優惠，分別為美元及澳幣減3.8分、日幣減0.1分、歐元減6分、人民幣減1分、南非幣減1.8分。

臺企銀說，若客戶當日同時符合臺企銀其他外幣購買優惠活動資格，系統將自動擇優適用對客戶最有利的方案，但不得低於臺灣企銀成本匯率。

臺企銀說，外幣數位存款帳戶亦提供美元的活期存款利率優惠，額度為1萬美元，利率以美金定存9個月期別之固定利率掛牌機動計息，客戶可於「福企日」線上購買美元，並存放於外幣數位存款帳戶，即可享受「換匯」加「活存利率」的雙重優惠，兼顧客戶靈活運用資金以及放大美元的需求。

