臺企銀維持配股為主！曝股債投資策略 法說會重點掃描

臺企銀今天舉辦線上法人說明會，針對明年的股利政策，說明仍以盈餘轉增資方式，配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，也會適度搭配現金發放，實際分配比例要看全年獲利表現，以及資本需求等綜合因素決定，還要經過董事會提請股東常會通過。

臺企銀向來以股票股利為主，搭配現金股利，今年每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元。臺企銀指出，為充裕資本結構，近年持續透過盈餘轉增資方式，提升資本。

臺企銀副總乙增祥指出，在美國降息不確定因素增加下，貨幣市場操作將以長短天期配置，並依臺企銀資金量及市場變化情況機動調整；股票操作策略，以穩健收取股息收益為主要目標，下半年隨著除權息目標陸續達成，已適度調整部位並控管曝險，未來將視市場的走勢動態調整持股。

乙增祥指出，截至9月底，臺企銀金融資產組合概況如下：

～貨幣市場佔64.61%

～台債交易佔22.29%

～外債交易佔11.71%

～股票交易佔1.39%

股債部位主要都放列在FVOCI（其他綜合損益按公允價值衡量）。

外債部分，在聯準會啟動降息循環以來，操作以固定利率部位為主，仍將適時搭配部分的浮動利率債券，以平衡利率大幅震盪時的評價波動。同時亦分散部分的投資部位以澳幣或歐元等，以達多元資產配置及分散風險。

台債部分，預估第四季，央行利率政策應該還是持平，預期2026年開始降息，操作上，臺企銀將拉長債券的天期，增加整體部位存續期間，以鎖定長期的收益。

目前台幣債與外幣債比例約6比4，後續將視市場利率趨勢，適度增加利差較大的外幣債券部位。除美元債券，亦擬分散部分的投資部位，以具降息題材的澳幣或歐元等，以達多元資產的配置及分散的風險。

法人關切，美債殖利率近期走低的影響，乙增祥表示，債券價格與殖利率呈反向關係，評估美債殖利率下滑，將有助帶動FVOCI債券部位帳面評價提升，進而提升資產負債表的其他權益，截至9月底，其他權益合計為39.22億元，反映殖利率下滑對評價有正面的影響。

截至9月底，臺企銀列為FVOCI項目的債券部位逾8成；金融資產FVOCI 評價的未實現損益約47.54億元，與6月底相比，增加27.41億元。

其中，權益工具約70.87億元，較6月底提升14.2億元；債務工具則由6月底的負36.54億元，縮減至9月底的負23.33億元，提升13.21億元。

房貸業務部分，乙增祥指出，截至第3季，房貸業務餘額為3172億元，年增488億元，成長18.18%。增加主因是配合政府健全房地產市場方案的政策，積極承作青年安心成家貸款，協助首購與自住需求客戶取得購屋的資金，帶動房貸放款量的成長。

展望後續，將持續配合政府政策，協助自住需求的客戶取得購屋所需資金。同時，遵照央行選擇性信用管制等措施，辦理不動產授信業務。

風險控管方面，也持續配合主管機關的政策，積極調控不動產放款集中度。同時，持續支持青年安心成家貸款，嚴格審核貸款的用途，避免承作投資性或人頭戶的房貸。

針對財富管理2.0業務，乙增祥表示，臺企銀正積極籌備申辦高資產業務相關計畫，並以進駐高雄資產管理專區為首要目標。依照金管會規範銀行申請開放高階資產財管中心的業務，需符合最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上。臺企銀目前僅第一類資本比率尚差0.17%，可望於今年底前即可達標。

臺企銀前3季累計合併稅後淨利97.86億元，年成長10.36%，獲利續創新高；逾放比率降至0.15%，年減0.01%，備抵呆帳覆蓋率提升至862.18%，年增40.88%。

今年前3季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%，同時積極優化存、放款結構，提升收益性較佳之放款業務比重，並強化存款資金成本控管，使存放利差自今年以來逐季提升，在量能擴張與利差提升雙重挹注下，帶動整體利息淨收益成長。

手續費淨收益方面，今年財富管理業務表現亮眼，使前3季累計手續費淨收益達54.84億元，年增4.84%。

