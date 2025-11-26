臺企銀維持配股為主！曝股債投資策略 法說會重點掃描
臺企銀今天舉辦線上法人說明會，針對明年的股利政策，說明仍以盈餘轉增資方式，配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，也會適度搭配現金發放，實際分配比例要看全年獲利表現，以及資本需求等綜合因素決定，還要經過董事會提請股東常會通過。
臺企銀向來以股票股利為主，搭配現金股利，今年每股配發現金股利0.2元、股票股利0.6元。臺企銀指出，為充裕資本結構，近年持續透過盈餘轉增資方式，提升資本。
臺企銀副總乙增祥指出，在美國降息不確定因素增加下，貨幣市場操作將以長短天期配置，並依臺企銀資金量及市場變化情況機動調整；股票操作策略，以穩健收取股息收益為主要目標，下半年隨著除權息目標陸續達成，已適度調整部位並控管曝險，未來將視市場的走勢動態調整持股。
乙增祥指出，截至9月底，臺企銀金融資產組合概況如下：
～貨幣市場佔64.61%
～台債交易佔22.29%
～外債交易佔11.71%
～股票交易佔1.39%
股債部位主要都放列在FVOCI（其他綜合損益按公允價值衡量）。
外債部分，在聯準會啟動降息循環以來，操作以固定利率部位為主，仍將適時搭配部分的浮動利率債券，以平衡利率大幅震盪時的評價波動。同時亦分散部分的投資部位以澳幣或歐元等，以達多元資產配置及分散風險。
台債部分，預估第四季，央行利率政策應該還是持平，預期2026年開始降息，操作上，臺企銀將拉長債券的天期，增加整體部位存續期間，以鎖定長期的收益。
目前台幣債與外幣債比例約6比4，後續將視市場利率趨勢，適度增加利差較大的外幣債券部位。除美元債券，亦擬分散部分的投資部位，以具降息題材的澳幣或歐元等，以達多元資產的配置及分散的風險。
法人關切，美債殖利率近期走低的影響，乙增祥表示，債券價格與殖利率呈反向關係，評估美債殖利率下滑，將有助帶動FVOCI債券部位帳面評價提升，進而提升資產負債表的其他權益，截至9月底，其他權益合計為39.22億元，反映殖利率下滑對評價有正面的影響。
截至9月底，臺企銀列為FVOCI項目的債券部位逾8成；金融資產FVOCI 評價的未實現損益約47.54億元，與6月底相比，增加27.41億元。
其中，權益工具約70.87億元，較6月底提升14.2億元；債務工具則由6月底的負36.54億元，縮減至9月底的負23.33億元，提升13.21億元。
房貸業務部分，乙增祥指出，截至第3季，房貸業務餘額為3172億元，年增488億元，成長18.18%。增加主因是配合政府健全房地產市場方案的政策，積極承作青年安心成家貸款，協助首購與自住需求客戶取得購屋的資金，帶動房貸放款量的成長。
展望後續，將持續配合政府政策，協助自住需求的客戶取得購屋所需資金。同時，遵照央行選擇性信用管制等措施，辦理不動產授信業務。
風險控管方面，也持續配合主管機關的政策，積極調控不動產放款集中度。同時，持續支持青年安心成家貸款，嚴格審核貸款的用途，避免承作投資性或人頭戶的房貸。
針對財富管理2.0業務，乙增祥表示，臺企銀正積極籌備申辦高資產業務相關計畫，並以進駐高雄資產管理專區為首要目標。依照金管會規範銀行申請開放高階資產財管中心的業務，需符合最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上。臺企銀目前僅第一類資本比率尚差0.17%，可望於今年底前即可達標。
臺企銀前3季累計合併稅後淨利97.86億元，年成長10.36%，獲利續創新高；逾放比率降至0.15%，年減0.01%，備抵呆帳覆蓋率提升至862.18%，年增40.88%。
今年前3季獲利成長動能主要來自利息淨收益，受惠存、放款營運量成長，平均餘額較去年同期分別增加6.41%及8.15%，同時積極優化存、放款結構，提升收益性較佳之放款業務比重，並強化存款資金成本控管，使存放利差自今年以來逐季提升，在量能擴張與利差提升雙重挹注下，帶動整體利息淨收益成長。
手續費淨收益方面，今年財富管理業務表現亮眼，使前3季累計手續費淨收益達54.84億元，年增4.84%。
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 8 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 4 小時前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體族群回神！力積電續跌…國家隊掃貨3475張 撒1.1億捧成買超第3大
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股上市指數昨（24）日終場上漲69.30點，26504.24點，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。上週五（21日）美股收盤表現強勁...FTNN新聞網 ・ 1 天前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 10 小時前