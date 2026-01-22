臺企銀Hokii數位帳戶「1元起息」！公股銀首創 優利活儲最高3%

臺灣企銀Hokii數位存款帳戶今（115）年度權益正式上線，不僅提升高利活儲至最高3%，更成為首家公股銀行實施「新臺幣1元起息」，徹底打破傳統銀行百元或千元起息的限制，實踐普惠金融精神。

臺灣企銀表示，Hokii數位存款帳戶自推行以來，以親民及活潑的形象，成功吸引年輕族群加入。今年更推出數位存款帳戶「1元起息；1元計息」機制降低儲蓄門檻，只要帳戶內有餘額，即開始計算利息，並維持每日計息、每月領息的優勢，讓用戶真正感受到「每一塊錢都在增值」。

廣告 廣告

Hokii臺幣數位存款帳戶自1月起至12月31日止，推出新優惠利率，全新戶享2.1%、既有戶優惠利率享1.9%，優惠限額15萬元。民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達25萬元、綁定台灣Pay消費滿額、信用卡消費滿額、線上換匯等四項任務，最高加碼0.9%優惠利率，等於全新戶最高可加碼至3%。

每月完成每月都可享加碼利率，最高年息4500元；既有戶最高可加碼至2.8%，最高年息4200元。同時Hokii臺幣數位存款帳戶也提供超有感跨行交易免手續費大禮包，提供每月高達20次跨行轉帳、12次跨行提款免手續費優惠，讓民眾享受資金靈活運用的便利性。

Hokii外幣數位存款帳戶也祭出美金高利活存優惠，美金活存1萬元額度內，按臺灣企銀美金固定利率牌告9個月計息，同時也享有美金、日幣及歐元等多種主流幣別換匯優惠。

Hokii數位存款帳戶提供多樣化的優惠與回饋方案，如每月首筆台灣Pay消費回饋、停車費代扣回饋、首次信用卡自動扣繳回饋等。

更多品觀點報導

永豐金控｜銀行冠名贊助鄧紫棋臺北演唱會 永豐信用卡友享優先購票權

凱基銀鎖定資產1億頂端客戶 打造私人銀行服務

