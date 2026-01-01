臺北元旦升旗路跑登場 蔣萬安鳴笛領跑3000人：城市進步像一場馬拉松

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

迎接嶄新的馬年，臺北市以運動為新年揭開序幕。「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑者齊聚參與。市長蔣萬安親自出席升旗典禮並鳴笛起跑，與市民在新年第一天以跑步迎接健康與希望。

「115年臺北市元旦升旗路跑」今日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑者齊聚參與。（圖／北市府提供）

元旦清晨細雨綿綿，市府前廣場依舊湧入大批民眾。升旗典禮在晨光中展開，由成功高中儀隊率先帶來操槍演出，動作整齊俐落，成為現場焦點；隨後，曾摘下威廉波特世界桂冠的東園國小少棒隊領唱國歌，以清亮而堅定的歌聲，為新年注入榮耀與運動精神。市府也準備國旗小物供民眾索取，不少市民沿途揮舞國旗，為元旦清晨增添濃厚的迎新熱情。

蔣萬安表示，「歡迎大家今天一起來到市府迎接新年的曙光，透過路跑活動盡情揮汗，是迎接嶄新一年最好的方式之一。帶領城市進步就像一場馬拉松，重點不在一開始衝得快，而是要步伐穩健持久到最後。」他強調，市府團隊將與市民一起，在新的一年持續向前大步邁進，讓城市在穩定中累積力量。

本次路跑自市府前廣場起跑，沿仁愛路四段行進至敦化南路圓環後折返。沿途可見不少親子家庭與樂齡長輩攜手參與，加油聲與歡笑聲此起彼落，讓元旦早晨洋溢健康、愉快的氣氛。跑者完賽後，可領取大浴巾、限定完賽獎牌及提袋等紀念好禮。

活動現場同時安排YOYO家族見面會，帶領大小朋友進行暖身操，吸引不少大小朋友駐足參與；周邊也規劃創意市集、青創品牌及庇護工場攤位，將運動、節慶與公益結合成一場熱鬧的迎新嘉年華。

配合臺北市推動的「生生喝鮮奶計畫」，現場特別設置兌換攤位，提供設籍或就讀臺北市的2至12歲學齡兒童，憑學生證件兌換鮮奶。也親自前往攤位發放鮮奶，鼓勵孩子從小培養運動習慣，在健康與活力的陪伴下迎向新的一年。蔣萬安說，「今年有許多的政策陸續上路，包括今年第一季捷運6線齊發，信義東延段將在第一季正式通車；『生生喝鮮奶』，今年度也會擴大到國中生。」

另外，蔣萬安表示，「北市的第二運動中心，特色運動館也將陸續的完工啟用，還有大家非常期待全球AI龍頭輝達正式落腳台北，也將在今年正式簽約，並且正式動工，台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎。」

體育局表示，元旦以跑步揭開序幕，象徵為全年生活注入動能與希望，期盼透過運動傳遞正向能量，鼓勵市民在新的一年為自己立下健康與活力的新目標。

