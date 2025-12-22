臺北兒童新樂園跨年煙火秀 與紐西蘭同步倒數

臺北市兒童新樂園首度打造史無前例「兩地三場」跨年煙火秀

今年跨年夜，臺北市兒童新樂園首度打造史無前例「兩地三場」跨年煙火秀，結合無人機表演，並與全球第一個迎接新年的國家紐西蘭同步連線，轉播當地地標「天空塔（Sky Tower）」跨年煙火，為親子族群帶來具國際視野的幸福跨年體驗。

北捷遊憩公司公關媒體部呂嘉祥經理表示，在12月31日晚間6時50分，兒童新樂園將先進行近距離、長達480秒無人機大秀，還有合計600秒的煙火秀預計在晚間7時與8時26分兩度施放。同時，園區也將在晚間7時與紐西蘭同步轉播天空塔的跨年煙火，絕對是「臺北第1」的兒童新樂園煙火秀，與世界第一同步倒數的跨年新型態。

兒童新樂園說明，12月31日營業時間特別延長至晚間9時30分，以「Break Through the Sky幸福心樂園」為主題的無人機表演，將在夜空中呈現「你好紐西蘭（Sky Tower）」、摩天輪、「臺北幸福」、2026 HAPPY NEW YEAR等圖像，搭配輕快音樂與璀璨煙火，點亮臺北夜空。此外，園區也規劃YOYO家族見面會，讓親子一起唱跳同樂。