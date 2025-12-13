臺北全新XR展演空間松菸啟用 首場《消失的法老》揭未解之謎

記者劉昕翊／臺北報導

臺北全新XR展演空間「XR沉浸玩家XR PLAYHOUSE」將於明年1月29日，在松山文創園區啟用，首場將迎來重量級新作《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗（The Horizon of Khufu），觀眾戴上VR裝置，即能一秒穿梭至埃及，深入神秘的金字塔核心，體驗一場視覺與體感超震撼的古埃及沉浸旅程。預售票680元（原價800元）即日起在KKday獨家販售。

「XR沉浸玩家」由時藝多媒體打造，為臺灣首座以「多人走動式VR體驗」為規劃核心的XR展演空間，擁有超過400平方米的體驗空間，將以3年6檔VR節目精心呈現國際和國內知名VR內容製作團隊的高品質體驗，提供觀眾完整且專注的沉浸體驗，其中，首檔重磅級節目即為全球參與人次逾200萬人的《消失的法老》。

《消失的法老》以1:1尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔「古夫金字塔」，並由虛擬導覽員莫娜帶領參與者展開一趟跨越4500年的沉浸冒險，觀眾將以第1人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度；另旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前2500年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

此外，時藝多媒體補充，體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處，且全片場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。

「XR沉浸玩家XR PLAYHOUSE」將於明年1月29日啟用，首場將迎來重量級新作《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗（The Horizon of Khufu）。（時藝多媒體提供）

XR沉浸玩家《消失的法老》透過VR頭顯，帶領觀眾登上金字塔頂端。（excurio版權；時藝多媒體提供）

8歲以上的兒童可與家人一同體驗《消失的法老》，一秒穿梭至埃及，深入神秘的金字塔核心。（excurio版權；時藝多媒體提供）