臺北凱撒「寶島美食季」 從街頭小吃到傳統宴席

記者古可絜／綜合報導

臺北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers，繼2025年推出南洋與美墨異國料理主題後，於2026年回歸最熟悉的臺灣味，帶來全新主題「寶島美食季」。主廚團隊汲取臺灣經典料理與地方小吃的靈感，將臺灣各地經典味道轉化為老少咸宜、適合全家共享的自助餐體驗，邀請饕客品味多樣的飲食文化。

Checkers「寶島美食季」菜色網羅各鄉鎮城市代表性風味，其中「老奶奶宜蘭西魯肉」以大白菜、豬肉和香菇慢燴而成，湯頭溫潤，象徵團圓與款待的傳統料理；同樣來自宜蘭的「蘭陽金棗雞」和「蘭陽卜肉」，分別用微酸金棗平衡雞肉油脂和酥炸工法鎖住肉汁，展現當地農產與樸實風味。

餐檯上更匯集從日常家常菜到節慶與廟會常見的經典佳餚，包含延續傳統風味的「古早味金瓜炒米粉」，象徵圓滿祝福的「懷舊花生滷豬腳」，以及冬季養生必備的「滋補麻油豬肚鮮菇」；另一道亮眼小吃是來自高雄的「牙齒肉圓」，其巧妙設計讓入口不燙、不易掉餡，口感柔軟順滑，展現出臺灣小吃的精緻與溫暖，特別適合長輩品嚐。

「飄香紅燒牛臉頰」、「剁椒粉絲蒸鮮魚」、「避風塘鮮蟹」與「烤鴨」則展現臺灣飲食的南北交融；「麻辣百頁鴨血」和「臺味鹹酥炸物」重現了街頭小吃的熱鬧氛圍；而Checkers小吃區原有的「臺南擔仔麵」與「現沖牛肉湯」，也持續帶來最具人情味的南部經典滋味。

（臺北凱撒大飯店提供）