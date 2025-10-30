臺北創業者年會「From Taipei to Global」117登場

【記者卓羽榛臺北報導】AI技術的迅速進展，正掀起全球產業的巨大變革浪潮，不僅重塑各行各業的營運模式，也改變了人類與科技的互動關係。為協助新創企業掌握AI趨勢、布局國際市場，臺北市政府產業發展局將於11月7日舉辦「2025臺北創業者年會」，以「AI驅動產業新未來」為主題，邀集國內外產、學、醫、創投等跨域專家，共同探索AI發展的挑戰與契機，引領臺北市新創業者運用AI技術搶佔國際市場。同場亦將頒發2025臺北市亮點企業獎，表揚優秀企業的創新能量，展現臺北市創業動能。



「2025臺北創業者年會」集結台灣微軟、台灣大哥大及所羅門等三家產業尖端巨擘，以跨產業視角剖析AI如何驅動產業落地革命、重塑經濟模式，帶領產業迎向智慧新世代；另邀請臺北醫學大學醫學、比翼生醫創投暨加速器與台智雲AI超算加速器計畫等業界翹楚暢談AI產業進化，如何協助不同產業導入AI技術工具，加值服務或產品價值，提升競爭力；新創企業則以靈活思維與實戰經驗，展現AI應用的無限潛能，鳴醫、神瑞人工智慧、原見精機與APMIC亞太智能機器等4家AI新創優質團隊，具體展示AI如何在智慧醫療或機器人等領域創造價值，見證AI從技術研發走向落地應用，更進一步從臺北邁向國際。專題演講與深度對談場場精彩，名額有限，歡迎踴躍報名與會。



本屆年會同場舉辦「2025臺北市亮點企業頒獎典禮」，將表揚18家在各產業領域表現卓越的企業，象徵臺北創業生態的豐碩成果與持續進化，點亮臺北創業家友善城市品牌形象，展現城市創新能量。誠摯邀請對新興科技、創新創業有興趣的民眾一同見證臺北市的創新活力。