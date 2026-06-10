臺北動物園夜間開放7月登場 20週年特展徵集照片

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臺北市立動物園將於暑假期間連續9個週六延長開放至21點(北市動物園提供)

夜間開放活動讓遊客體驗與白天截然不同的經驗(北市動物園提供)

動物行為學院活動跟著家鵝一起漫步(北市動物園提供)

大小朋友觀察夜間生態(北市動物園提供)

夜間開放活動帶小朋友一起唱跳(北市動物園提供)

臺北市立動物園夜間開放邁入20週年，今年除循例於7、8月暑假期間的9個週六延長開放至晚間9時外，也將在兒童動物區「時光走廊」推出20週年特展，與大小朋友分享夜間開放的珍貴畫面與「動物夏夏叫」活動剪影，並邀請民眾在6月15日前投稿歷年夜間開放的回憶照片。

臺北市立動物園表示，為因應夏季日照時間變長及高溫炎熱，自2006年起於暑假週六延長開放至晚間9時，並推出「嘉年華-ICE動物園」系列活動。2008年以「動物夏夏叫」為主題，陸續規劃動物行為與生態、野生動物保育、環保行動及能源議題等多元內容，並推出動物保母講古、野保市集、野保劇場、夜間電影院及動物體操帶動跳等活動，長年吸引民眾在暑假夜晚造訪園區。在2024年「夜FUN動物園」及2025年「動物涼一夏」，也讓遊客體驗與白天不同的夜間動物園風貌。

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臺北市立動物園推廣組研究助理吳倩菊表示，「動物園之夜」邁入20週年，誠摯邀請曾夜訪動物園的民眾分享回憶，包括與家人夜遊、觀察夜行性動物的驚喜，或「動物夏夏叫」活動照片，入選作品將有機會於兒童動物區「時光走廊」展出，共同重溫精彩回憶。

此外，臺北市立動物園也提醒，今年（115年）6月22日至7月1日為園區不對外開放期間，將進行大型修繕工程，以減少對動物干擾並提升遊憩品質，請民眾留意閉園時程。