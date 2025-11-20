臺北動物園迎來大紅鶴寶寶潮 珍貴畫面別錯過

記者李佩玲／臺北報導

臺北市立動物園今（21）日指出，動物園鳥園水禽區今年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶，目前約1到2個月大的大紅鶴寶寶們，常會在岸邊一字排開不熟練地整理自己的羽毛或是探索地上有什麼新東西等，模樣十分可愛，民眾前來動物園參觀時，千萬別錯過。

據保育員觀察，園內的大紅鶴會在夏季尤其是大雨後開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢。在下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢。成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常1窩只產1顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶在約1個月內破殼而出。

動物園表示，今年正好迎來大紅鶴的嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共有6隻。屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活的活動。大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，牠們餵食雛鳥的方式相當特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。

動物園指出，大紅鶴寶寶們在親鳥的細心照料下，各個成長快速，有幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小。即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期沒有相差到1個月，但也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。另外還有去年出生的大紅鶴「青少年」們，已經從亞成鳥開始向成鳥邁進，牠們頭部、腿部的顏色還是帶著亞成鳥特殊的黑灰色，民眾來到動物園時，不妨在鳥園水禽區多停留一陣子，觀察大紅鶴們成鳥、亞成鳥和幼鳥難得的同框時刻。

臺北市立動物園鳥園水禽區今年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶。（臺北市立動物園提供）

大紅鶴親鳥會哺育寶寶一段時間。（臺北市立動物園提供）

比較大的寶寶已逐漸追上成鳥的身高。（臺北市立動物園提供）