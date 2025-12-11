臺北區監理所向貨運業者宣導「車輛慢看停、行人安全行」

為提升運輸業者對路口停讓行人的重視，以及減少交通意外發生，臺北區監理所至貨運公司宣導（臺北區監理所提供）

記者黃秋儒／新北報導

為提升運輸業者對路口停讓行人的重視，以及減少交通意外發生，臺北區監理所至貨運公司宣導「車輛慢看停、行人安全行」，提醒駕駛人當車輛於轉彎時，應再次確認有無人車，確認安全後再開。

臺北區監理所指出，駕駛人出車前應確實做好出車前之各項檢查，裝載貨物務必綑綁牢靠，勿疲勞駕駛、超載、超速、闖紅燈、任意變換車道等情事，行車時更應注意車前狀況，保持安全距離，以維行車安全。

臺北區監理所表示，車輛行經路口時務必要慢看停，「慢」-放慢速度，「看」-注意周遭人車，「停」-停讓行人先通過，提醒駕駛人要秉持同理心，行經路口時，務必多一點耐心，與行人互相尊重，營造安全的交通環境。