臺北區監理所宣導「慢看停」守護行人安全。（圖：臺北區監理所提供）

▲臺北區監理所宣導「慢看停」守護行人安全。（圖：臺北區監理所提供）

臺北區監理所日前前往貨運公司，宣導「車輛慢看停、行人安全行」，提醒駕駛人行經路口時務必放慢速度、注意周遭人車並停讓行人，確保交通安全。

監理所今（十一）日指出，駕駛人出車前應確實完成各項檢查，貨物裝載必須綑綁牢靠，並避免疲勞駕駛、超載、超速、闖紅燈或任意變換車道等危險行為。行車過程中更要保持安全距離，隨時注意車前狀況，以降低事故風險。

宣導強調「慢看停」三要點：「慢」放慢速度；「看」注意周遭人車；「停」停讓行人先行。監理所呼籲駕駛人秉持同理心，行經路口時多一分耐心與行人互相尊重，共同營造安全交通環境。