臺北區監理所駕訓班考核 11家特優

臺北區監理所為強化駕訓班行政管理及教學品質，特邀專家、學者及業界組成考核小組，辦理今年度定期考核。除了新北市太順、莊敬、大慈、新北駕訓班及宜蘭縣亞洲、花蓮縣名人等六家，因前二次定期考核皆獲特優依規免參加外，共計三十七家駕訓班接受考核，其中徐匯、大中華、金成、九龍、大新店、飛龍、北新、龍一、板新、東華、國泰等十一家榮獲「特優」評等。

臺北區監理所昨（廿二）日表示，今年考核項目涵蓋行政管理、師資、教練車、訓練場地、教材教具、電化教育及學員違規肇事等面向，由委員逐項評核，針對優點予以表揚、缺點提出改善建議，期使駕訓班持續精進，成為汽機車考照新手優良導師。

本次評鑑另有二十三家獲優等、三家甲等，整體成績較上次進步。績優駕訓班特色包括環境設備完善、教材教具創新，講師教學生動活潑，並導入道路駕駛GPS追蹤、車輛盲點偵測器、觸控電子看板或自製教學影片，提升學員學習興趣。部分駕訓班更與學校、企業合作推廣交通安全，積極配合政策推動機車駕訓及安駕訓練，深獲肯定。

年度定期考核結果將公告於臺北區監理所網站（https://tmvso.thb.gov.tw/），提供民眾選擇駕訓班及考照參考。