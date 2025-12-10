「臺北咖 x 東京咖啡節」41 咖啡名店零距離！ 冠軍職人輪番駐點快閃亮點揭露

以一杯咖啡探索城市靈魂的《臺北咖》，今年攜手日本知名策展品牌《東京咖啡節》，將於 12 月 19 日至 12 月 21 日在花博圓山廣場，盛大舉辦「臺北咖 x 東京咖啡節」。本次活動以「城市好咖集合啦！」為主題，集結臺日共 41 家頂尖品牌、世界冠軍職人、限定快閃店及音樂派對，打造今年冬季最具規模的跨國咖啡文化盛會。

本次參展陣容可說相當豪華，日本共計 21 家人氣品牌登台，包括澀谷潮流代表「COFFEE SUPREME」、豪德寺名店「IRON COFFEE」、長崎永續品牌「KARIOMONS COFFEE」、東京新世代「蜃気楼珈琲集団」、以及來自新加坡並在東京爆紅的「Alchemist」等，展現日本職人的極致風味。

臺灣 20 家代表品牌也全面呈現各地咖啡品牌在風味、技術與美學上的豐富多樣性，含括臺北名店「VWI by CHADWANG」、「GABEE.」、「MKCR 山小孩」，以及臺中「Coffee Stopover」、新竹「井井咖啡」等。其中3 家來自不同領域的咖啡冠軍自營品牌也成為此次焦點之一，包含世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍徐詩媛的「Sherry Selection」、世界盃咖啡烈酒大賽（WCIGS）臺灣冠軍吳柄頡的「城市峽谷 Urban Canyon」，以及臺灣咖啡師大賽（TBC）冠軍張凱皓的「Coffee UnderWater」。

今年特別與活動大使「AD Cafe」與「自家咖啡」(CICA Group) 合作，首度推出「臺北咖限定快閃店」，每日下午邀請不同職人駐點，包括「SunDay 酉日咖啡吧」、「液藝 Yiyi」及「某咖啡 Mau Coffee」，使用 BABY HARDTANK 設備演繹限定調飲。

金車集團亦強力支持，旗下「伯朗咖啡館」以全新生活美學概念參展，並導入 Coffee on Tap 自取機體驗；「波爾天然水」則擔任大會指定沖煮用水，確保每一杯咖啡展現最純淨風味。現場所有含奶飲品皆選用「鮮乳坊」莊園級鮮乳及澳洲「MilkLab」植物奶，提供最高品質的品飲體驗。

不只是市集，更是一場日間派對。每日安排東京爵士樂團「Acoustic duo sounds」現場演奏，以及林貓王、DOUBLE P、EN、Jackie 等四位臺灣風格 DJ 輪番上陣，讓咖啡香氣伴隨音樂節拍，營造輕鬆自在的氛圍。現場同步販售聯名限定淺嚐杯、T-SHIRT 等多款時髦周邊，值得藏家入手。

為提供順暢的逛展體驗，活動期間全面實施「無現金交易」。導入由全支付協力的「TWQR」系統，支援全支付、街口、台灣 Pay 等多款支付 App。凡於活動期間使用全支付消費滿額，還可享全點回饋（詳情依官方公告）。

