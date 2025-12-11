臺北咖X東京咖啡節花博圓山登場！41大台日精品咖啡品牌必追

文／景點+ Rhoda整理報導

咖啡迷們不可錯過的亞洲咖啡文化盛會——「臺北咖 X 東京咖啡節」於12月19日至12月21日在花博圓山廣場盛大登場。活動集結41大台日精品咖啡品牌與多家咖啡冠軍品牌，以及調飲職人輪番駐點快閃，現場還有日本爵士樂與台灣DJ演出，打造年度最強的咖啡盛會！

《臺北咖 X 東京咖啡節》於12/19～12/21登場！（圖／臺北咖，以下同）

「臺北咖 X 東京咖啡節」今年主題以「城市好咖集合啦！」為活動注入奔放能量，將不同城市深厚的咖啡文化底蘊與獨特魅力融合，深度展現台日咖啡品牌的成熟實力、創新精神與友好連結。

除了完整揭曉出展品牌名單，本次活動也齊聚了多位不同領域的台灣冠軍，並特別邀請三位咖啡調飲職人與「自家咖啡」共同打造「臺北咖限定快閃店」，每天還有來自日本的爵士樂團及台灣 DJ 現場演出，搭配必收的限量周邊，讓每一位參與者都能沉浸於這場充滿風味、音樂與創意的跨國文化派對，限時三天的精彩盛事不容錯過！

今年「臺北咖 X 東京咖啡節」共邀請21家來自日本深受咖啡愛好者推崇的品牌，來台參展的陣容涵蓋了東京、京都、靜岡、愛知、熊本、長崎、奈良、長野、沖繩等11個地區，台灣 20 家代表品牌也含括台北、新北、新竹、台中、嘉義、高雄，全面呈現各地咖啡品牌在風味、技術與美學上的豐富多樣性。

コーヒーショップミハル店面照。

率先釋出的首波名單中，已揭曉備受注目的 7 間日本品牌與 9 間台灣品牌：澀谷潮流代表「COFFEE SUPREME」、豪德寺自家烘焙名店「IRON COFFEE」、東京預約制極致咖啡體驗「Lonich,」、熊本町屋改造人氣店「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡風格的「ETHICUS」、京都職人烘焙「ABOUT US COFFEE」及愛知以高品質聞名的「Q.O.L.COFFEE」。

酉日咖啡吧。

台北專業與人氣兼具的名店「VWI by CHADWANG」、「GABEE.」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，台中 3 家實力派 「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，還有來自新竹注重永續的「井井咖啡」，引發咖啡迷們的熱烈討論！

蜃気楼珈琲集団。

本次再特別介紹即將出展的 5 家日本人氣咖啡店及 6 家台灣話題品牌，包括：以專注產地精神與永續理念著稱，融合咖啡文化和人文關懷的長崎獨特品牌「KARIOMONS COFFEE」。

IMAGINE.COFFEE。

來自島根，堅持現烘現售與精準烘焙，以乾淨細膩的味譜深受旅客與當地人喜愛的「IMAGINE.COFFEE」； 以獨特世界觀、美學包裝與創意烘焙受到高度矚目，東京新世代咖啡潮流代表「蜃気楼珈琲集団」。

以及來自新加坡並迅速在東京走紅的「Alchemist」，以極簡美學和乾淨俐落的萃取風格，成為亞洲新興的咖啡勢力；靜岡的「コーヒーショップ ミハル」，則以充滿玩心的菜單設計和自由無框架的風味體驗受到咖啡迷的青睞。

6家台灣品牌中， 3家來自不同領域的咖啡冠軍自營品牌也成為此次焦點之一：首先是「城市峽谷 Urban Canyon」， 創辦人吳柄頡不僅拿下四屆世界盃咖啡烈酒大賽（WCIGS）台灣區冠軍，也曾獲世界賽第五名之佳績。

IMAGINE.COFFEE。

長期擔任台灣精品咖啡推廣重要推手與選手教練的徐詩媛，是台灣第一位在世界咖啡沖煮大賽奪冠的女性，她所創辦的「Sherry Selection」將首次在台獨立出展。

而連續兩年拿下台灣咖啡師大賽（TBC）亞軍，去年一舉斬獲冠軍獎項的張凱皓（Eric），也帶著以創意飲品與高識別度風格吸引年輕世代的「Coffee UnderWater」與大家見面。

另外 3 間值得關注的台灣咖啡品牌，還包含首次參展咖啡活動、以京都風格爆紅的綠河 2 號店「Greenriver Roastery．Archive」，專注於淺焙豆的花香與果香層次，風味如一場細緻的香氣對談。

另一間今年新開幕同樣引發關注的「Branch Coffee Roasters」，結合音樂、選物與餐飲，由共同創辦人 Tien 、咖啡師 Louis 與烘豆師 Ethan 攜手打造，每三個月更換一次豆單，生豆挑選、烘焙，沖煮、萃取、特調過程都在同一空間完整展演。

而台北擁有專業知識與技能的咖啡店代表之一，少不了 2018 年成立的「MKCR 山小孩咖啡」，從產區挑選高品質生豆，推動精品咖啡貼近生活。

今年的「臺北咖 X 東京咖啡節」，多家台日品牌皆選用由獸醫團隊守護的莊園級單一乳源「鮮乳坊」鮮奶，以及專為咖啡設計的澳洲高品質植物奶品牌「MilkLab」，完美呈現每一杯風味飽滿、絲滑口感的精品拿鐵，帶來暖心的品飲體驗。

來自台灣與日本不同城市、各具獨特風格的 41 家精品咖啡品牌即將齊聚「臺北咖 X 東京咖啡節」，並選用專業水源與乳源精心製作每一杯咖啡，深度展現文化交融與碰撞，這場跨國咖啡盛典，不僅是今年冬季最具規模的咖啡主題大型活動，更是生活品味家與咖啡愛好者們必朝聖之地！

金車集團旗下「伯朗咖啡」與「波爾天然水」也聯手支持這次活動，承接 2024 年南京概念店的成功，品牌於今(2025)年推出第二間「科大概念店」，以全新主題延展伯朗的多元空間體驗。

這次改裝象徵伯朗的全方位進化：以生活美學重塑空間，更首次導入 Coffee on Tap 咖啡自取機，持續探索「生活感 Ｘ 品味 Ｘ 節奏感」的體驗。透過這次升級，品牌以更直覺的視覺與味覺體驗，開啟咖啡生活的更多可能，展現其前瞻的咖啡視角。

由《臺北咖》精心打造的「臺北咖限定快閃店」於本次活動首度亮相，透過創意企劃與實體活動的加乘，將台北這座城市的活力推向新境界。每次限定快閃店的現身，都是一次嶄新的咖啡想像與風格展演！

今年特別與活動大使「AD Cafe」與「自家咖啡」(CICA Group) 合作，選用核心設備 「BABY HARDTANK」創造優質穩定的冷萃基底。每日更邀請一位台灣咖啡職人駐點快閃，於兩個時段（ 13:00 - 15:00 / 15:30 - 17:30）限量供應活動限定的咖啡調飲。

三位職人以各自獨特視角、創意配方演繹擅長的風味語言，為每一杯調飲帶來不凡的深度與層次。12 月 19 日率先登場的是致力於創作咖啡與酒類結合的「SunDay 酉日咖啡吧」，創辦人 Arthur 將透過精緻調飲重新詮釋台日甜點； 12 月 20 日由擔任世界級咖啡競賽評審、「液藝 Yiyi」的創辦人 Chacha，呈現其獨樹一幟的液體創作美學； 「某咖啡Mau Coffee」主理人泰宏則在 12 月 21 日獻上冬日風味的職人呢喃。

《臺北咖》與《東京咖啡節》的限定周邊商品也同步驚喜登場，一系列設計時髦的咖啡與生活類質感小物，如：共五色的聯名限定淺嚐杯、東京咖啡節迷你馬克杯、T-SHIRT、帆布袋、徽章、鑰匙圈、杯墊、休閒襪、貼紙等豐富選品令人心動不已，數量有限，必須及早入手收藏！

每一代都有屬於自己的社交哲學與派對方式，隨著國際新潮流「Sober Curious」、 「Coffee Raves」的興起，越來越多人選擇在清醒狀態下探索低酒精或零酒精的快樂，此次「臺北咖 X 東京咖啡節」用心安排日本爵士樂團與台灣 DJ 現場演出，帶領參與者以咖啡取代酒精，於經典與當代音符交織之間，隨著節拍自由舞動，建立自然真實的連結，享受放鬆好玩卻不失控的日間派對體驗！

「爵士狂想」特別邀請到東京專業爵士樂團「Acoustic duo sounds」，主唱 Kosuke 和貝斯手 Akiyoshi Kamino 現場演奏出空靈縹緲的原聲音樂，以細膩而富感情的演奏，呈現最具深度的日系爵士氛圍。

「咖啡狂歡」時段由四位風格鮮明的 DJ 輪番上陣：曾於總統府及巴黎文化奧運演出的跨界選樂高手「林貓王」；多位國際藝人指定、風格多元且具爆發力的「DOUBLE P」；備受國際街舞大賽肯定的現場氣氛掌控王者「EN」以及熱愛西洋流行金曲、充滿青春氣息的新世代DJ「Jackie」，共同帶領大家進入風靡全球的新潮生活方式，燃起日間派對的熱情！

【Info】

臺北咖 X 東京咖啡節

日期：12/19（五）～ 12/21（日）

時間： 中午12:00－晚間18:00（五）

上午10:00－晚間18:00（六、日）

地點：花博圓山廣場（臺北市中山區玉門街1號）

門票：

活動入場門票已於11月中開賣，「單日票」或「套票組合」兩款票種的預售優惠即將結束，KKTIX 網站線上購買：https://funtastytw.kktix.cc/events/ad27a10b

● 單日票：預售優惠價 220 元，線上販售至 12 月 18 日（ 現場購票 250 元）

● 套票組合：預售優惠價 850 元，享有單日票 1 張、淺嚐杯 1 個、啜飲券 5 張。好評加開！線上延長銷售至 12 月 18 日（原價 1000 元，啜飲杯隨機發放不挑色，現場亦不提供購買套票組合）

成為收藏焦點的「聯名限定淺嚐杯」為限量發售，搭配每張可兌換 50ml 的「啜飲券」，讓咖啡愛好者可以一次品飲多家名店咖啡，打造最完整的咖啡巡禮體驗！（淺嚐杯現場零售價為 250 元，啜飲券 5 張 500 元）

＊身高未滿 120 公分之兒童可免費入場（未滿 12 歲須由成人陪同）

