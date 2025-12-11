臺北咖X東京咖啡節花博圓山登場！41大台日精品咖啡品牌必追
文／景點+ Rhoda整理報導
咖啡迷們不可錯過的亞洲咖啡文化盛會——「臺北咖 X 東京咖啡節」於12月19日至12月21日在花博圓山廣場盛大登場。活動集結41大台日精品咖啡品牌與多家咖啡冠軍品牌，以及調飲職人輪番駐點快閃，現場還有日本爵士樂與台灣DJ演出，打造年度最強的咖啡盛會！
《臺北咖 X 東京咖啡節》於12/19～12/21登場！（圖／臺北咖，以下同）
「臺北咖 X 東京咖啡節」今年主題以「城市好咖集合啦！」為活動注入奔放能量，將不同城市深厚的咖啡文化底蘊與獨特魅力融合，深度展現台日咖啡品牌的成熟實力、創新精神與友好連結。
除了完整揭曉出展品牌名單，本次活動也齊聚了多位不同領域的台灣冠軍，並特別邀請三位咖啡調飲職人與「自家咖啡」共同打造「臺北咖限定快閃店」，每天還有來自日本的爵士樂團及台灣 DJ 現場演出，搭配必收的限量周邊，讓每一位參與者都能沉浸於這場充滿風味、音樂與創意的跨國文化派對，限時三天的精彩盛事不容錯過！
今年「臺北咖 X 東京咖啡節」共邀請21家來自日本深受咖啡愛好者推崇的品牌，來台參展的陣容涵蓋了東京、京都、靜岡、愛知、熊本、長崎、奈良、長野、沖繩等11個地區，台灣 20 家代表品牌也含括台北、新北、新竹、台中、嘉義、高雄，全面呈現各地咖啡品牌在風味、技術與美學上的豐富多樣性。
コーヒーショップミハル店面照。
率先釋出的首波名單中，已揭曉備受注目的 7 間日本品牌與 9 間台灣品牌：澀谷潮流代表「COFFEE SUPREME」、豪德寺自家烘焙名店「IRON COFFEE」、東京預約制極致咖啡體驗「Lonich,」、熊本町屋改造人氣店「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡風格的「ETHICUS」、京都職人烘焙「ABOUT US COFFEE」及愛知以高品質聞名的「Q.O.L.COFFEE」。
酉日咖啡吧。
台北專業與人氣兼具的名店「VWI by CHADWANG」、「GABEE.」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，台中 3 家實力派 「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，還有來自新竹注重永續的「井井咖啡」，引發咖啡迷們的熱烈討論！
蜃気楼珈琲集団。
本次再特別介紹即將出展的 5 家日本人氣咖啡店及 6 家台灣話題品牌，包括：以專注產地精神與永續理念著稱，融合咖啡文化和人文關懷的長崎獨特品牌「KARIOMONS COFFEE」。
IMAGINE.COFFEE。
來自島根，堅持現烘現售與精準烘焙，以乾淨細膩的味譜深受旅客與當地人喜愛的「IMAGINE.COFFEE」； 以獨特世界觀、美學包裝與創意烘焙受到高度矚目，東京新世代咖啡潮流代表「蜃気楼珈琲集団」。
以及來自新加坡並迅速在東京走紅的「Alchemist」，以極簡美學和乾淨俐落的萃取風格，成為亞洲新興的咖啡勢力；靜岡的「コーヒーショップ ミハル」，則以充滿玩心的菜單設計和自由無框架的風味體驗受到咖啡迷的青睞。
6家台灣品牌中， 3家來自不同領域的咖啡冠軍自營品牌也成為此次焦點之一：首先是「城市峽谷 Urban Canyon」， 創辦人吳柄頡不僅拿下四屆世界盃咖啡烈酒大賽（WCIGS）台灣區冠軍，也曾獲世界賽第五名之佳績。
IMAGINE.COFFEE。
長期擔任台灣精品咖啡推廣重要推手與選手教練的徐詩媛，是台灣第一位在世界咖啡沖煮大賽奪冠的女性，她所創辦的「Sherry Selection」將首次在台獨立出展。
而連續兩年拿下台灣咖啡師大賽（TBC）亞軍，去年一舉斬獲冠軍獎項的張凱皓（Eric），也帶著以創意飲品與高識別度風格吸引年輕世代的「Coffee UnderWater」與大家見面。
另外 3 間值得關注的台灣咖啡品牌，還包含首次參展咖啡活動、以京都風格爆紅的綠河 2 號店「Greenriver Roastery．Archive」，專注於淺焙豆的花香與果香層次，風味如一場細緻的香氣對談。
另一間今年新開幕同樣引發關注的「Branch Coffee Roasters」，結合音樂、選物與餐飲，由共同創辦人 Tien 、咖啡師 Louis 與烘豆師 Ethan 攜手打造，每三個月更換一次豆單，生豆挑選、烘焙，沖煮、萃取、特調過程都在同一空間完整展演。
而台北擁有專業知識與技能的咖啡店代表之一，少不了 2018 年成立的「MKCR 山小孩咖啡」，從產區挑選高品質生豆，推動精品咖啡貼近生活。
今年的「臺北咖 X 東京咖啡節」，多家台日品牌皆選用由獸醫團隊守護的莊園級單一乳源「鮮乳坊」鮮奶，以及專為咖啡設計的澳洲高品質植物奶品牌「MilkLab」，完美呈現每一杯風味飽滿、絲滑口感的精品拿鐵，帶來暖心的品飲體驗。
來自台灣與日本不同城市、各具獨特風格的 41 家精品咖啡品牌即將齊聚「臺北咖 X 東京咖啡節」，並選用專業水源與乳源精心製作每一杯咖啡，深度展現文化交融與碰撞，這場跨國咖啡盛典，不僅是今年冬季最具規模的咖啡主題大型活動，更是生活品味家與咖啡愛好者們必朝聖之地！
金車集團旗下「伯朗咖啡」與「波爾天然水」也聯手支持這次活動，承接 2024 年南京概念店的成功，品牌於今(2025)年推出第二間「科大概念店」，以全新主題延展伯朗的多元空間體驗。
這次改裝象徵伯朗的全方位進化：以生活美學重塑空間，更首次導入 Coffee on Tap 咖啡自取機，持續探索「生活感 Ｘ 品味 Ｘ 節奏感」的體驗。透過這次升級，品牌以更直覺的視覺與味覺體驗，開啟咖啡生活的更多可能，展現其前瞻的咖啡視角。
由《臺北咖》精心打造的「臺北咖限定快閃店」於本次活動首度亮相，透過創意企劃與實體活動的加乘，將台北這座城市的活力推向新境界。每次限定快閃店的現身，都是一次嶄新的咖啡想像與風格展演！
今年特別與活動大使「AD Cafe」與「自家咖啡」(CICA Group) 合作，選用核心設備 「BABY HARDTANK」創造優質穩定的冷萃基底。每日更邀請一位台灣咖啡職人駐點快閃，於兩個時段（ 13:00 - 15:00 / 15:30 - 17:30）限量供應活動限定的咖啡調飲。
三位職人以各自獨特視角、創意配方演繹擅長的風味語言，為每一杯調飲帶來不凡的深度與層次。12 月 19 日率先登場的是致力於創作咖啡與酒類結合的「SunDay 酉日咖啡吧」，創辦人 Arthur 將透過精緻調飲重新詮釋台日甜點； 12 月 20 日由擔任世界級咖啡競賽評審、「液藝 Yiyi」的創辦人 Chacha，呈現其獨樹一幟的液體創作美學； 「某咖啡Mau Coffee」主理人泰宏則在 12 月 21 日獻上冬日風味的職人呢喃。
《臺北咖》與《東京咖啡節》的限定周邊商品也同步驚喜登場，一系列設計時髦的咖啡與生活類質感小物，如：共五色的聯名限定淺嚐杯、東京咖啡節迷你馬克杯、T-SHIRT、帆布袋、徽章、鑰匙圈、杯墊、休閒襪、貼紙等豐富選品令人心動不已，數量有限，必須及早入手收藏！
每一代都有屬於自己的社交哲學與派對方式，隨著國際新潮流「Sober Curious」、 「Coffee Raves」的興起，越來越多人選擇在清醒狀態下探索低酒精或零酒精的快樂，此次「臺北咖 X 東京咖啡節」用心安排日本爵士樂團與台灣 DJ 現場演出，帶領參與者以咖啡取代酒精，於經典與當代音符交織之間，隨著節拍自由舞動，建立自然真實的連結，享受放鬆好玩卻不失控的日間派對體驗！
「爵士狂想」特別邀請到東京專業爵士樂團「Acoustic duo sounds」，主唱 Kosuke 和貝斯手 Akiyoshi Kamino 現場演奏出空靈縹緲的原聲音樂，以細膩而富感情的演奏，呈現最具深度的日系爵士氛圍。
「咖啡狂歡」時段由四位風格鮮明的 DJ 輪番上陣：曾於總統府及巴黎文化奧運演出的跨界選樂高手「林貓王」；多位國際藝人指定、風格多元且具爆發力的「DOUBLE P」；備受國際街舞大賽肯定的現場氣氛掌控王者「EN」以及熱愛西洋流行金曲、充滿青春氣息的新世代DJ「Jackie」，共同帶領大家進入風靡全球的新潮生活方式，燃起日間派對的熱情！
【Info】
臺北咖 X 東京咖啡節
日期：12/19（五）～ 12/21（日）
時間： 中午12:00－晚間18:00（五）
上午10:00－晚間18:00（六、日）
地點：花博圓山廣場（臺北市中山區玉門街1號）
門票：
活動入場門票已於11月中開賣，「單日票」或「套票組合」兩款票種的預售優惠即將結束，KKTIX 網站線上購買：https://funtastytw.kktix.cc/events/ad27a10b
● 單日票：預售優惠價 220 元，線上販售至 12 月 18 日（ 現場購票 250 元）
● 套票組合：預售優惠價 850 元，享有單日票 1 張、淺嚐杯 1 個、啜飲券 5 張。好評加開！線上延長銷售至 12 月 18 日（原價 1000 元，啜飲杯隨機發放不挑色，現場亦不提供購買套票組合）
成為收藏焦點的「聯名限定淺嚐杯」為限量發售，搭配每張可兌換 50ml 的「啜飲券」，讓咖啡愛好者可以一次品飲多家名店咖啡，打造最完整的咖啡巡禮體驗！（淺嚐杯現場零售價為 250 元，啜飲券 5 張 500 元）
＊身高未滿 120 公分之兒童可免費入場（未滿 12 歲須由成人陪同）
999秒跨年煙火秀首創藍色流星雨！鄉親588門票優惠義大希臘魔幻空間一起玩
》https://www.mook.com.tw/article/39147
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 105
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 30
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 56
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 177
被爆欠牙醫14萬！小薰經紀公司3點發聲 反控對方外洩個資
女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》出道，近期卻被爆出在牙醫診所進行醫美治療時，尚有14萬元的欠款未結清。對此，經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」，並指責診所未盡保護病患個人資料的責任。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 170
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 41