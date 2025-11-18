臺北國軍英雄館裝修簽約 官兵服務升級

記者張雅淳／臺北報導

中華民國軍人之友社昨日舉行臺北國軍英雄館裝修工程簽約儀式，由軍友社秘書長簡士偉與合約廠商勝岳營造有限公司總經理雷志遠共同簽署，將推動全棟外牆與館內空間整體更新，規劃打造安全、舒適的住宿與用餐環境，並增設符合不同需求的會議及停車空間，引進多元餐飲服務，以期未來提供更優質的服務回饋國軍官兵。

全棟更新 更安全舒適

軍友社表示，此次裝修工程設計、監造由林昆樂建築師事務所執行，久法建築師事務所專案管理，營造工程則由勝岳營造承攬。目前已完成第1階段大樓結構耐震補強作業，此次發包的第2階段，包含地下1樓至4樓室內裝修、設備更新及消防、機電、空調工程，並完成5至7樓消防整合與弱電系統更新。

軍友社指出，全案工程針對外牆、地下1樓與1樓室內裝修及消防、機電、空調工程等，並依管制期程逐步完成，以降低對住宿與服務的影響。

環境優化 展高品質決心

簡士偉強調，臺北國軍英雄館興建迄今已歷46個年頭，長期為國軍官兵及榮民榮眷提供各項住宿與餐飲服務，是軍民心中的優先選擇。鑑於社會型態快速變遷與多元發展，在國防部指導及全體理、監事與社員代表大會支持下，透過環境美化、內部裝修，展現軍友社推動服務品質升級的決心。

軍友社舉行臺北國軍英雄館裝修簽約儀式，精進官兵服務工作。（記者張雅淳攝）