臺北國際動漫節開幕 蔣萬安：期許打造動漫聖地

臺北市長蔣萬安今（5）日出席「第十四屆臺北國際動漫節」開幕記者會。（圖／取自台北市政府網站）

臺北市長蔣萬安今（5）日出席「第十四屆臺北國際動漫節」開幕記者會，他表示，本屆動漫節規模盛大，期許吸引50萬人次入場，讓營業額創新高，將臺北打造成動漫迷「聖地巡禮」的首選城市。

蔣萬安回顧，去年臺北國際動漫節吸引了48萬人次進場，創造超過2億元的營業額。他指出，今年動漫節攤位數增至800個，預計將再創歷史新高，目標是吸引超過50萬人次，並帶來2.5億元甚至更高的商機。他觀察到適逢寒假，現場眾多年輕朋友熱情參與，顯示動漫文化的魅力無限。

蔣萬安強調，動漫節的魅力不僅止於南港展覽館的臺北國際動漫節。花博爭艷館也將有Fancy Frontier開展，相信屆時將吸引眾多動漫迷共襄盛舉。此外，市府也積極將動漫元素融入城市空間，例如上個月才全面改造完成的西門町地下街，現已進駐人氣店家Animate，以及多樣扭蛋機，讓動漫迷流連忘返。

蔣萬安進一步提到，華山文創園區、松山文創園區也設有《咒術迴戰》及《藥師少女的獨語》等相關特展，而臺灣科博館則有《葬送的芙莉蓮》及《航海王25週年》特展，讓整個寒假期間成為動漫迷體驗沉浸式魅力的最佳時機。

蔣萬安坦言，自己已有好幾年沒有特別關注動漫文化，但因家中大寶的影響，大寶特別「推坑」他接觸動漫。他笑稱，昨晚大寶特別交代他，若在動漫節現場看到吉伊卡哇的周邊商品，務必帶回，並提及《葬送的芙莉蓮》第二季已開播，希望他能購買福袋，蔣萬安也幽默回應：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這樣做。」

最後，蔣萬安再次為本屆臺北國際動漫節獻上祝福，期盼活動一切順利圓滿成功，並向主辦單位與所有動漫迷致謝，祝願大家都能有個愉快、收穫滿滿的動漫節體驗。

