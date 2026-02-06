臺北國際動漫節 粉絲朝聖

記者李佩玲／臺北報導

「第14屆臺北國際動漫節」即日起至9日在南港展覽館一館登場，匯集超過100家廠商、約800個攤位，現場除展售各式漫畫、小說、限量周邊商品外，也祭出滿額禮、超值福袋等優惠，還有總計多達32場的國內外名師、聲優及偶像團體的簽名會與見面會，吸引不少動漫粉絲前來朝聖。

動漫節不僅有豐富多元的展出內容，各家廠商更卯足全力推出最吸睛活動。其中，東立邀請《敗北女角太多了！》作者雨森焚火、繪師IMIGIMURU老師舉辦臺灣首場簽名會；台灣東販也邀請《意亂情迷處方箋》漫畫家秋久テオ老師首度來臺舉辦簽名會；木棉花則邀請《戀上換裝娃娃》聲優直田姬奈老師舉辦兩場見面親遞會，分享針對此次作品配音過程及合作感想，還會親遞親筆簽名板給所有參與活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

日本館攤位內容同樣看點滿滿，集結眾多高人氣IP，包含NIJISANJI旗下當紅男子團體VOLTACTION與3SKM的迷你展覽、《水族館不會跳舞》沉浸式體驗展區、《忍者亂太郎》2.5次元演出場景展示，以及《藍色監獄》、《WIND BREAKER－防風少年－》與劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》全新繪圖「閱讀系列」周邊商品，同時還有臺灣首賣的《TUBEOUT! in TAIPEI》主題限量周邊。此外，現場更推出超值優惠的「東京Figure」系列，一口氣帶來13款人氣IP的稀有模型，吸引粉絲收藏。

臺北國際動漫節即日起在南港展覽館一館登場，吸引動漫粉絲前來朝聖。（揆眾展覽提供）