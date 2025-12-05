臺北國際寵物用品博覽會暨貓展 南港展覽館登場

記者古可絜／臺北報導

「2025上聯臺北國際寵物用品博覽會（冬季展）2025臺北貓展」於今（5）日起至12月8日在南港展覽二館登場，現場集結Tapazo、毛孩時代、嬌寵醫生、go!、now、HeroMama等百家品牌，從飼料、保健品、寵物衣物，到外出推車應有盡有，為毛爸媽打造一場一站購足，並配合年末推出多款驚喜福袋、聖誕造型保暖冬裝，歡迎民眾把握展期前往選購。

寵物展年末清倉破盤價飼主搶補半年份必需品年終將近，不少家庭開始為毛孩準備新年的必需品，面對近年通膨帶來的生活壓力，飼料、貓砂、清潔用品與保健品等高消耗性商品，更成為飼主每月無法避免的固定開銷。為減輕飼主負擔，今年寵物用品展推出「年末清倉補貨」主題，集結眾多品牌推出破盤優惠，形成一波強勁的「年末囤貨潮」。包含統一毛孩生活館則推出指定時段，寶多福機能系列600g飼料，能以銅板價新臺幣99元帶回家；Nice U毛樂趣帶來除臭永續稻殼豆腐貓砂現打6折優惠780元；蹦蹦跳推出口臭立除，潔牙指套展場價299元等，買到賺到。

廣告 廣告

近日氣溫明顯驟降，冬季寒流一波波來襲，獸醫提醒飼主，低體脂、年長或短毛的毛孩在寒冷季節更容易出現關節僵硬、活動力下降與食慾不佳等問題，因此冬季保暖與營養補給成為飼主最重視的照護議題。對此，廠商帶來多款針對冬季保健的創新商品，包含「蹦蹦跳」漢方調理關節好健康「漢方養生低脂肉錠」，由漢方專業把關調配，透過天然成分從根本改善關節保健，適合年長犬貓及活動量下降的毛孩；而「TAPAZO」超級軟糖-犬用消化益菌，採用美國「人用級專利菌種PA-5051」，耐酸耐高溫，能有效抵達腸道並定殖，幫助維持毛孩腸胃健康，同時口感軟糖化，方便飼主餵食。

正逢歲末聖誕節前夕，寵物展場順勢推出「暖冬寵物補給」主題，包含「姆吉無穀鮮肉貓餐包」推出的聖誕禮盒組，以節慶限定包裝搭配高含肉、無穀配方，成為許多貓奴準備給毛孩的「聖誕大餐」首選；在冬季保暖服飾部分，知名品牌Pawfect Pets、坐下等等、Puppy Gallery、Bluebulous、安弟家、格雷寵物等，也帶來多款功能性與時尚兼具的冬季保暖衣物。

另外，來自韓國的手工寵物品牌HOZI，秋冬推出全新童子軍風格系列商品，在保有童趣的同時，也兼顧保暖；臺灣製作的毛孩機能服品牌Wagroovy時毛小孩，推出防潑水跑跑衣、舒柔比比衣、高領保暖衣等新品限量首發，主打無論晴天雨天，每天都有適合出門散步的穿搭。

年末將至各大品牌也祭出個是驚喜福袋，包含PuriPuri寵物領巾，消費即可加購隨機福袋，展場售價199元，每日限量30袋；聯合東方推出德國Vitakraft零食福袋，每日限量50組；人氣品牌HeroMama的寵物展限定福袋，原價1,111元，現場只要599元，每日限量50份；而毛鼻子超級福袋更是超值，原價2,999元，展場特價1,399元，每日僅5個；「喜樂寵宴」貓、狗福袋展場價199元，內含最高價值699元商品。

此次寵物展也規劃多項精采活動，讓飼主與毛孩可以盡情同樂，包括熊爸犬類行為訓練班、貓兒行為學林子軒、寵物溝通師x傾聽毛孩心聲、營養寵物鮮食DIY、貓毛氈手作坊等受歡迎講座。另有趣味小遊戲，包含罐老闆追緝令、砂漠淘金行動、猛犬特務運動會等，歡迎民眾把握展期帶著毛小孩一同前往「2025上聯臺北國際寵物用品博覽會（冬季展）2025臺北貓展」。