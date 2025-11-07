臺北國際旅展 全面搶攻觀光熱潮

記者古可絜、劉昕翊／綜合報導

2025臺北國際旅展（ITF）昨日至11月10日在南港展覽館1館登場，總統賴清德出席開幕式致詞時表示，將與相關部會與業者共同打響臺灣的觀光品牌，期待以觀光立國、以觀光會友，期盼2030年達到兆元產值目標。今年展覽規模再創新高，攤位數達1600個，集結123個國家及城市、超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳，以及航空公司與遊樂園等業者，全面搶攻旅遊熱潮。

航空、飯店業者限時加碼 推出多項優惠

廣告 廣告

其中航空業者推出限時加碼，星宇航空全航線85折起，活動期間消費滿2萬元並出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票；中華航空配合12月鳳凰城新航線，全航線最低76折起。

日本航空臺北至日本來回機票未稅7700元起；長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主題，展示新一代豪華經濟艙座椅；達美航空主打西雅圖直飛85折優惠；臺灣虎航現場推出滿額贈活動，行程確認單滿萬元即可兌換500元回饋金，還能抽「免費機票」等7000份獎品。

飯店住宿與餐券更掀起秒殺潮，海霸王集團推出「港都周遊平日住宿券」5張套票下殺1折，旅展價僅4999元；凱撒飯店連鎖推出「聯合自助餐券」最低每張709元起，相當於5.5折，買10送1、買20送2最高買50送10，吸引饕客搶購。

文化部、故宮參展 創意呈現臺灣文化旅遊

此外，政府部門也不遑多讓，文化部與國立故宮博物院皆設館參展，以創新方式呈現臺灣文化旅遊多元風貌，成為今年旅展文化亮點。文化部以「文化帶路ON THE WAY」為策展主題，推出「北回博物島」系列，規劃7條文化主題遊程，邀請旅人重新認識北回歸線，體驗在「季風×洋流×山脈」交織下孕育出的豐富人文景觀。

遊程自澎湖虎井嶼延伸至花蓮豐濱，涵蓋海口的百蚵全書、阿里山的生活見習、花蓮的大地療癒學與暖流洄游學堂等，帶領民眾走入土地、感受地方文化力。現場並邀請新港潛水小學校、Amis旮亙樂團及五洲勝義閣掌中劇團輪番登臺演出，展現島嶼的文化節奏與創造力。

而迎接百年院慶的國立故宮博物院，則以「命定特展」為主題推出AI互動遊戲，讓民眾與最契合的故宮特展相遇，從「皕宋—宋版圖書觀止」到「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」及「甲子萬年」展，體驗古今交融的文化饗宴。

故宮現場也發放5000份優惠券，持券可享門票、語音導覽及文創商品折扣，消費滿888元還能參加抽獎，人氣吉祥物「小翠」也特別現身旅展，與民眾合影互動，成為最萌焦點。

2025臺北國際旅展昨日至10日在南港展覽館1館登場，今年展覽規模再創新高，攤位數達1600個，集結123個國家及城市、超過40家大型旅行社，以及航空公司與遊樂園等業者，全面搶攻疫後旅遊熱潮。（總統府提供）

可樂旅遊現場打造5公尺高的迪士尼遊輪主題造景，提前讓民眾感受首艘以亞洲為母港的新加坡迪士尼遊輪「迪士尼探險號」魅力。（臺北國際旅展提供）

總統賴清德出席開幕式致詞時表示，將與相關部會與業者共同打響臺灣的觀光品牌，期待以觀光立國、以觀光會友。（臺北國際旅展提供）

航空業者競相推出限時加碼，星宇航空全航線85折起，活動期間消費滿2萬元並出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票。（臺北國際旅展提供）

文化部規劃7條文化主題遊程路線，其中，大人的植物課，在花蓮，向邦查（阿美族）學習植物應用與古老技藝，獲得生活中的原生智慧。（文化部提供）

文化部文化帶路「北回博物島」橫越臺灣200公里，邀請民眾體驗島嶼豐富風土。（文化部提供）

國立故宮博物院參與2025臺北國際旅展，推出「命定特展」與「尋寶趣」互動遊戲，盼以寓教於樂的方式，將文化典藏與數位科技巧妙結合。（文化部提供）

2025臺北國際旅展昨日至10日在南港展覽館1館登場，今年展覽規模再創新高，攤位數達1600個，集結123個國家及城市、超過40家大型旅行社，以及航空公司與遊樂園等業者，全面搶攻疫後旅遊熱潮。（總統府提供）