臺北國際龍舟錦標賽熱血開槳 大佳河濱周邊交管
【記者卓羽榛臺北報導】臺北最具代表性的夏季水岸盛典「2026臺北國際龍舟錦標賽」將於6月19日至21日在基隆河大佳段迎風碼頭盛大登場。為維護活動期間交通秩序及民眾安全，臺北市政府體育局將於賽事期間實施大佳河濱公園周邊交通管制措施，並規劃「132路龍舟專車」接駁服務，呼籲民眾多加利用捷運、公車及YouBike等大眾運輸工具前往觀賽，共同參與年度端午運動盛會。
體育局表示，今年賽事以「仲夏臺北，浪我定義（Our Wave, Our Way）」為主題，集結223支國內外隊伍、超過5,000名選手齊聚臺北，於三天賽程中展開精彩競渡；現場並同步規劃端午嘉年華系列活動，結合互動體驗、市集展演及親子活動，打造兼具運動、文化與觀光特色的城市盛典。
賽事期間每日上午7點至晚間6點，大佳河濱公園7號至10號水門周邊將實施交通管制措施。其中，濱江街7號水門及林安泰古厝旁10號水門開放一般小型車進出；7號水門近大直橋下及堤外近9號水門處設置交通管制點，僅限持水門通行證車輛進出；8號水門則僅供行人及自行車通行。請用路人配合現場員警、工作人員及交通管制設施引導停放與通行。
為便利民眾往返會場，活動期間將提供「132路龍舟專車」接駁服務，自捷運圓山站直達大佳河濱公園，採一段票收費。專車每日自上午8點起於捷運圓山站1號出口玉門街發車，末班車於晚間6點自大佳河濱公園發車，班距約15至30分鐘，並視現場人潮機動增班。主辦單位建議民眾優先搭乘捷運、公車及YouBike等大眾運輸工具前往，減少車流壅塞與停車等待時間；部分公車路線及站位也將配合交通管制措施調整，請民眾留意相關公告資訊。
此外，活動期間大佳河濱公園內停車區域將同步管制，周邊部分道路禁止臨時停車，交通警察大隊將加強取締違規停車及拖吊作業；自行車行經大直橋下及人潮密集區時，也請配合現場工作人員指引減速慢行，共同維護人車安全。
除了水上熱血沸騰的龍舟競賽，大佳河濱公園現場亦規劃豐富的「陸上端午嘉年華」。不僅有應景的「飛車立蛋」、「無所不立」挑戰，更結合異國市集、河岸展演及親子互動體驗，延續獲國際設計獎肯定的品牌主軸，打造兼具運動、文化與城市魅力的臺北端午盛典。
若無法親臨現場，民眾也可透過YouTube頻道【東森新聞】鎖定三天賽事的全程同步直播，即時掌握精彩賽況，感受夏日水岸的最強熱浪！
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