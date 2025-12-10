臺北地檢指揮北市警查獲無照廠商販售知名女性調理偽藥

MEITU 20251210 120450176 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】天一愛本草生物科技有限公司負責人朱耿慶與營運長、行銷主管白某及黃某等3人，未向衛生福利部申請藥品許可證，於公司官網、知名電商通路及實體連鎖美妝門市販售女性身體調理中藥產品，分別為該公司【愛小月】組合之「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」及【月經調理】組合內「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品，鎖定作月子、小產或調理需求之女性為客群，主打中醫師代言推薦，產品銷售頁面並宣稱療效及要求消費者須按照指定療程順序服用，查產品每盒要價逾萬元，致使消費者陷入錯誤花大錢又買到偽藥傷身。

民眾檢舉天一愛本草生物科技有限公司自111年10月起，販售「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品違反衛生法規，經衛生福利部鑑定藥液成分，判定為生化湯及十全大補湯基準方之加減方，均屬藥事法第6條第1款所定義之藥品，惟查無該公司申請藥品許可證紀錄。

113年11月經臺北市、桃園市及苗栗縣衛生局針對商品倉庫執行稽查，要求該公司下架偽藥產品，惟朱嫌指示員工抗拒稽查外，甚刻意隱匿商品原料製造流程履歷、倉儲物流及將官網架設於香港、隱匿IP規避調查，以海外網站之名對國內販售，仍執意不配合下架，後經臺灣臺北地方檢察署指揮臺北市刑事警察大隊深入追查，蒐集該公司犯罪事證及商品藏匿倉庫位址，於114年3月間，拘提負責人朱某等3人到案，並前往公司數個據點及分布臺北、桃園倉儲執行搜索，查扣上述商品311盒，共計14,847包，全案依違反藥事法第83條販賣偽藥罪嫌移送臺北地檢署，該署於114年11月起訴在案，並聲請法院沒收犯罪所得新臺幣166萬餘元。