臺北城市花卉品牌《花IN台北》大放異彩！ 一舉囊括四項國際設計金獎





臺北市的城市花卉品牌「花IN台北」的設計實力獲得國際高度肯定。公園處宣布，品牌在2025年國際賽事中大獲全勝，一舉榮獲四項跨領域的金獎榮耀：

澳洲雪梨設計獎： 勇奪品牌體驗類年度最佳設計獎，成為全球唯一獲獎得主。

義大利羅馬設計獎： 建築設計〈公共藝術與公共裝置〉類金獎。

英國IAA倫敦設計獎： 傳達設計〈文化觀光品牌與城市活化〉類金獎。

美國繆思創意獎： 整合行銷〈文化觀光品牌與城市活化〉類金獎。

公園處處長藍舒凢表示，這份榮耀橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域，充分展現了「花IN台北」作為城市文化品牌的多元能量與國際影響力，使臺北在國際間以創新、自然與文化兼具的形象嶄露頭角。

廣告 廣告

以「花」為核心，打造最能代表臺北氣質的城市名片

「花IN台北」以「花」為核心，成功串聯春、夏、秋、冬四季花展，將都市公共空間轉變為融合花卉景觀、生活美學與觀光體驗的主題場域。

公園處強調，從花卉佈展設計、綠美化工程到永續材料應用，每一處細節都體現臺北對城市美學的堅持與創意。這項品牌策略不僅深化市民對生活環境的認同，更吸引國際關注，讓「花IN台北」成為最能代表臺北氣質的城市名片。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，這些榮耀的背後，是園藝人員、設計團隊與公部門共同努力的成果。每場花展都經過無數次討論與調整，每年吸引數百萬名遊客走入展場，感受屬於臺北的城市之花。

展望未來，「花IN台北」將持續秉持藝術 × 產業 × 文化 × 永續的理念，強化花卉展覽的品質與創意，讓國內外旅客在城市的花海中，看見臺北的柔軟與力量。

更多新聞推薦

● G7外長聯合聲明重申台海和平重要性 林佳龍：維護台海現狀已是國際共識